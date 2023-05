"Era foarte greu să mai vorbesc cu el". Alexandra Ungureanu, mărturisiri, printre lacrimi, despre pierderea tatălui: Mi-aș cere iertare și i-aș spune că-l iubesc

"Când te întorci acasă și atunci trebuie să vezi casa goală și să știi că nu mai sunt lucrurile ca înainte, atunci… (...) Cel mai dureros a fost că… a fost în preajma sărbătorilor de iarnă. Noi de Crăciun oricum nu cântam și, când te întorci acasă în preajma sărbătorilor de iarnă, când e totul despre familie, despre bucurie, e greu” a spus Alexandra Ungureanu la Fresh by UNICA.

"Era foarte greu să mai vorbesc cu el"

"Știi cum toată lumea din ziua de azi vorbește despre faptul că nu ești în stare să pui mâna pe telefon și să-i spui părintelui că-l iubești. Că noi nu suntem obișnuiți cu vorbe din astea, că suntem din generația aia care ne făceam datoria, copilul trebuie să învețe, nici părinții între ei nu manifestau scene foarte călduroase, că nu se îmbrățișau, nu se țineau de mână, nu se pupau. Așa erau majoritatea părinților pe care îi știam eu pe vremea mea. Și, atunci, nu eram obișnuiți să spunem pe gură lucruri din astea. Știam... Adică, pur și simplu. Tata mă alinta, mă răsfăța, îmi spunea în toate felurile, țucu’ lu’ tata, Sănducu îmi spunea, îmi spunea în fel și chip și știam, adică se uita la mine și se topea lumea în jur, știam cât mă iubește.

I-aș cere iertare că nu am știut, în ultimii ani, să-mi fac timp, fără să știu că n-o să mai am acest timp niciodată, și că aș fi vrut mai mult să stau cu el de povești, să-l ascult, să știu ce și-ar fi dorit, pentru că, fiind în starea de negare și refuzând să cred că o să-l pierd, nici nu am stat să… am mers înainte în ritmul meu. Nu, nu, nu o să se întâmple nimic, nu o să mi se întâmple mie. Și atunci nu am stat să văd el ce zice, ce și-ar dori, cum vede, deși, ca un om căruia oricum nu i se spune că e în fața morții, dar simte, era foarte închis. Era foarte greu ca eu să mai vorbesc cu el, dar aș fi putut să încerc. Mi-aș cere iertare și i-aș spune că-l iubesc, și că a fost foarte greu fără el, și că este în continuare” a mai spus artista.

Alexandra Ungureanu și-a pierdut tatăl în anul 2007, fiind diagnosticat cu cancer de colon în fază terminală. În același timp, și mama ei a fost diagnosticată cu cancer uterin în fază incipientă.

"Ambii părinţi au fost diagnosticaţi cu cancer. Tata cu cancer la colon în fază terminală, iar mama cu cancer uterin în fază incipientă. Mama a descoperit la timp ce probleme are, pentru că este genul de om care se îngrijeşte foarte tare. Tata, din păcate, a aflat când nu a mai avut ce să facă. Din momentul în care a fost descoperit...a mai durat două luni”, povestea, în urmă cu mai mulți ani, Alexandra Ungureanu, scrie click.ro.

