Emma Răducanu, după victoria din primul tur de la Wimbledon: Sentiment incredibil - Video

Răducanu, al cărei tată este român, a ajuns până în optimile de finală anul trecut la All England Club, la prima sa particpare la un turneu de Mare Şlem. Campioana de la US Open a fost nevoită să revină în setul al doilea de la 1-3 şi a câştigat cu 6-4, ca şi în primul act. Următoarea sa adversară va fi Caroline Garcia (Franţa).

Cea mai importantă victimă din primul tur a fost americanca Danielle Collins, a şaptea favorită, învinsă de cehoaica Marie Bouzkova în trei seturi, cu 5-7, 6-4, 6-4.

„Sentiment incredibil de special să joc aici la Wimbledon”

„Este un sentiment incredibil de special să joc aici la Wimbledon. În clipa în care am ieșit pe acele uși, mergând pe teren, mi-am dat seama că a meritat să trec peste toate clipele grele, să joc pe Terenul Central și să câștig.

Alison este o adversară extrem de complicată, a avut rezultate grozave pe iarbă în ultimele săptămâni. Am jucat cu ea și vara trecută, este dificil să neutralizezi loviturile ei. Servește foarte puternic. Sunt extrem de încântată să câștig și că voi juca aici iar. Am simțit dragostea publicului de când am pășit pe teren, la antrenament, în prima zi. Oamenii îmi spuneau: «Emma, vei reuși!». Iar eu răspundeam: «Da, pot»”, a punctat Emma Răducanu, după meci.

Brazilianca Beatriz Haddad Maia, care reuşise o serie impresionantă pe iarbă, cu titluri consecutive la Nottingham şi Birmingham, precum şi o semifinală la Eastbourne, a fost întrecută în primul tur de slovena Kaja Juvan, cu 6-4, 4-6, 6-2. Germanca Angelique Kerber, campioană în 2018 la Wimbledon şi finalistă în 2016, a trecut fără emoţii de Kristina Mladenovic (Franţa), cu 6-0, 7-5.

Rezultatele înregistrate luni în primul tur la simplu feminin:

Marie Bouzkova (Cehia) - Danielle Collins (SUA/N.7) 5-7, 6-4, 6-4 Ann Li (SUA) - Lucia Bronzetti (Italia) 6-1, 6-4 Maja Chwalinska (Polonia) - Katerina Siniakova (Cehia) 6-0, 7-5 Alison Riske (SUA/N.28) - Ylena In-Albon (Elveţia) 6-2, 6-4 Caroline Garcia (Franţa) - Yuriko Miyazaki (Marea Britanie) 4-6, 6-1, 7-6 (10/4)

Emma Răducanu (Marea Britanie/N.10) - Alison van Uytvanck (Belgia) 6-4, 6-4 Angelique Kerber (Germania/N.15) - Kristina Mladenovic (Franţa) 6-0, 7-5 Magda Linette (Polonia) - Fernanda Contreras Gomez (Mexic) 6-1, 6-4 Panna Udvardy (Ungaria) - Tamara Zidansek (Slovenia) 6-4, 7-6 (7/1)

Elise Mertens (Belgia/N.24) - Maria Camila Osorio (Columbia) 1-6, 6-2, 4-2 (abandon Osorio) Diane Parry (Franţa) - Kaia Kanepi (Estonia/N.31) 6-4, 6-4 Mai Hontama (Japonia) - Clara Tauson (Danemarca) 4-1 (abandon Tauson) Katarzyna Kawa (Polonia) - Rebecca Marino (Canada) 6-4, 3-6, 7-5 Ons Jabeur (Tunisia/N.3) - Mirjam Bjoerklund (Suedia) 6-1, 6-3 Sorana Cîrstea (România/N.26) - Aleksandra Krunic (Serbia) 7-6 (7/5), 7-6 (7/1) Elisabetta Cocciaretto (Italia) - Martina Trevisan (Italia/N.22) 6-2, 6-0 Irina Begu (România) - Ekaterine Gorgodze (Georgia) 6-4, 6-1

Dalma Galfi (Ungaria) - Maddison Inglis (Australia) 5-7, 6-3, 6-4 Kaja Juvan (Slovenia) - Beatriz Haddad Maia (Brazilia/N.23) 6-4, 4-6, 6-2 Anhelina Kalinina (Ucraina/N.29) - Anna Bondar (Ungaria) 4-6, 6-2, 6-4 Lesia Ţurenko (Ucraina) - Jodie Burrage (Marea Britanie) 6-2, 6-3 Jule Niemeier (Germania) - Xiyu Wang (China) 6-1, 6-4 Anett Kontaveit (Estonia/N.2) - Bernarda Pera (SUA) 7-5, 6-1.

