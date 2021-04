Emilian Imbri anunță creșterea numărului de cazuri imediat după Paște: Cu siguranță! Ne pregătim pentru valul 4

"Cu siguranță (vor crește cazurile de infectare n.r.). Sunt niște lucruri care trebuiesc subliniate. Din cei care vorbesc cu dvs. și transmit populației diverse mesaje, eu am constat că oficialii au deja, în România nu a existat 3-4 luni de zile în care regulile să fie respectate cu strictețe... Noi am mers pe ideea că noi acum relaxăm. Păi relaxăm, dar relaxăm cu nonșalanță, ca și cum am deschide ușile, geamurile, totul odată.

Prea rapidă este relaxarea asta. Și dacă vom ajunge iar să crească, iar mai strângem... Noi mergem pe ideea că închidem un robinet sau deschidem un robinet. Nu există așa ceva. Acum am relaxat, nu vom avea nicio problemă o săptămână, 10 zile, după care brusc ne va trezi o creștere a îmbolnăvirilor, a oamenilor din ATI, a deceselor. Și atunci iar vom închide. Rezultatul închiderii vine iar după vreo 2 săptămâni, timp în care îți mor oameni, se chinuie oameni. Nu este o tactică bună. Relaxarea pe care și-a luat-o populația, atenție, nu cea pe care au dat-o autoritățile, eu cred că este suficientă. Dacă mai venim și spunem că totul este ca înainte, atunci nu facem altceva decât să ne pregătim pentru al patrulea val.", a declarat Emilian Imbri la RealitateaPlus.