Elisabeta Lipă promite surprize plăcute la Jocurile Olimpice din 2024

Preşedinta Federaţiei Române de Canotaj, Elisabeta Lipă, a declarat, marţi, că nu poate comenta speranţele preşedintelui CS Dinamo, privitoare la câştigarea unor medalii de către canotorii dinamovişti la Jocurile Olimpice, dar a precizat că sportivii români vor produce surprize la Paris.



"Eu nu ştiu la ce se gândeşte domnul comandant în privinţa medaliilor, dar eu ştiu la câte mă gândesc eu. Dar oricum nu le divulg, pentru că avem un an lung, un an greu, al calificărilor. Şi apoi avem încă un an şi mai greu, pe care încercăm să-l transformăm în unul cu medalii. Dar cu siguranţă veţi avea surprize frumoase", a declarat Lipă.



Prezentă la gala organizată la Ateneul Român cu ocazia sărbătoririi a 75 de ani de existenţă a CS Dinamo, cea mai titrată canotoare a României a afirmat că bucură că tradiţia clubului bucureştean merge mai departe.



"Sărbătorim la o locaţie ca pentru campioni Dinamo la 75 de ani. Este o vârstă frumoasă şi o performanţă care merită sărbătorită într-un loc superb ca Ateneul Român. În drum spre Ateneu mi-am adus aminte că eu am prins 60 de ani, 65 de ani, 70 de ani de Dinamo şi mă bucur că tradiţia merge mai departe. Are un preşedinte tânăr, un preşedinte cu iniţiativă, care ştie să aniverseze 75 de ani de Dinamo într-un mod frumos, pentru că performanţa merită răsplătită", a mai spus Elisabeta Lipă.



Clubul Sportiv Dinamo a sărbătorit, marţi seara, 75 de ani de la înfiinţare în cadrul unei gale organizate la Ateneul Român din Capitală la care au participat numeroşi sportivi, mari campioni, antrenori, conducători de federaţii, preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, Mihai Covaliu, precum şi ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode.



Gruparea alb-roşie, al cărei act de înfiinţare datează din 14 mai 1948, şi-a premiat în cadrul evenimentului marii campioni care de-a lungul celor 75 de ani de existenţă au adus 131 de medalii olimpice (38 de aur, 44 de argint şi 49 de bronz), făcând din Dinamo cel mai titrat club din istoria sportului românesc, scrie Agerpres.

