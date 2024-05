Nicolae Ciucă, Lucian Bode, Adrian Veștea și George Scripcaru la Brașov: Ce trebuie să știe oamenii / video

În declarațiile sale din Brașov, Nicolae Ciucă a subliniat că PNL este cel mai pro-european partid și a evidențiat faptul că PNL a realizat cea mai mare absorbție de fonduri europene.

„Mă bucur să revin la Brașov, la doar o lună după ce am formalizat candidatura domnului Scripcaru.

Ziua Europei ne duce cu gândul la unul dintre cei mai vizionari lideri ai PNL, la Dinu Brătianu, care în 1949, înainte să fie arestat de către regimul comunist, este arestat în 1950 și moare la câteva luni, în 1949 scria în felul următor: România, cea mai luminată țară din Estul Europei va juca un rol foarte important în relațiile internaționale, economice și politice ale Europei Unite.

PNL va juca un rol mai important decât trecutul lui glorios. Ăsta este viitorul PNL prevăzut de Dinu Brătianu în 1949. Astăzi noi putem spune că PNL este cel mai pro-european partid, este partidul care a înțeles care sunt virtuțile de a fi membri UE, care sunt avantajele și cum putem să folosim acest statut pentru ca România să beneficieze de tot ceea ce înseamnă finanțarea și oportunitățile care ni s-au deschis prin statutul de membru al UE.

Trebuie să le explicăm oamenilor că în România au intrat în țară peste 95 de miliarde. Din 95 de miliarde, România a plătit statutul cu 1% din PIB, ceea ce înseamnă 30 de miliarde de euro, au rămas pe sold în România 65 de miliarde de euro

Trebuie să combatem această dezinformare prin care se spune că România plătește mai mult decât primește. Tot de când am devenit membrii UE, în țara noastră au intrat, prin investiții străine, peste 120 miliarde de euro, iar românii din Diaspora, banii pe care îi trimit, depășesc 100 de miliarde de euro Acestea sunt cifrele pe care o să le repet de fiecare dată, sunt importante atunci când vine vorba de ziua Europei sau de statutul României ca membră a UE.

PIB raportat la paritatea puterii de cumpărare față de media europeană, am crescut de la 40% la 78% anul trecut. Și avem șansa ca până în 2030 să depășim 90%. Dacă noi reușim să îndeplinim această misiune, lăsăm moștenire tinerilor ceea ce noi am reușit să facem.

Așa am înțeles noi că trebuie să înțelegem ce înseamnă Europa pentru România și România pentru Europa. Am fost fost partidul care am realizat cea mai mare absorbție de fonduri europene.

Este foarte important să vorbim despre aceste lucruri, celor ce încearcă să arunce și să dezinformeze oamenii care muncesc în fiecare zi și nu au timp să se informeze. Atunci când vine vorba de alegerile europarlamentare, noi le-am abordat și am susținut această comasare pentru că am văzut legătura directă dintre fondurile europene și dezvoltarea comunităților locale.", a spus Nicolae Ciucă.

Nicolae Ciucă: Am convingerea ca primăria Municipiul Brașov o să fie câștigată de George Scripcaru

„Domnul Scripcaru a spus foarte clar câte proiecte a lăsat, câte a realizat și câte puteau să fie realizate și nu s-au făcut pe actuala administrație. Tot ceea ce înseamnă administrație locală s-a făcut cu bani europeni, s-a făcut cu bani din bugetul de stat.

Nu vorbim despre administrațiile liberale doar pentru a ne lăuda, vorbim pentru că acolo s-au făcut lucruri. Acolo s-au făcut lucruri, asta înseamnă administrație liberală. Asta înseamnă să înțelegi sensul dintre alegerile europarlamentare și locale. Este important ca dincolo de tot ceea ce noi am reușit să transmitem ca mesaje, ceea ce se va întâmpla, este rugămintea mea să vorbiți despre aceste lucruri.

Am venit la Brașov pentru că sunt sigur că dincolo de faptul că o să fim prima forță politică, sunt convins că o să câștigăm Municipiul Brașov. Sunt convins că cu această echipa, unitatea liberalilor din Brașov o sa câștigați alegerile. Am convingerea ca primăria Municipiul Brașov o să fie câștigată de George Scripcaru.

Președenția CJ Brașov, echipa este frumoasă, nu mă refer doar la cele 5 doamne. Toată echipa este puternic, unită, solidară. Trebuie să continuați să faceți campanie și să ridicați actualul scor în Brașov. Sunt convins pentru că am fost și i-am văzut pe aproape toți dintre ei. Ne place să venim la Brașov. Îmi place să vin aici.

Sâmbăta este Mânăstirea mea de suflet. Dincolo de chestiunile personale este despre cum arată județul, deasupra tuturor cât de frumoși sunt oamenii de aici și câtă nevoie au de un lider la fel de frumos la suflet cum este domnul Veștea, domnul Scripcaru, oamenii care vor continua să modeleze Brașovul.", a spus Nicolae Ciucă.

Lucian Bode: Următorii 10 ani sunt cruciali în România, trebuie să accelerăm dezvoltarea

În discursul său la Brașov, Lucian Bode a subliniat importanța următorilor 10 ani pentru România și necesitatea accelerării dezvoltării. El a evidențiat că lupta pentru Brașov este, de fapt, lupta fiecărei localități. Bode a transmis un mesaj de forță candidaților PNL, subliniind importanța implicării lor în dezvoltarea comunităților lor.

„Adrian Veștea, George Scripcaru, veți pune Brașovul pe ruta accelerată! Liberalii nu vor ceda dinamismul economic pentru politicile pentru consum. Pentru că în 2020 am schimbat paradigma dezvoltării.

Am schimbat cursul și am adus prosperitate prin investiții, repornire șantiere infrastructură. Am reușit sub guvernarea Nicolae Ciucă cea mai mare absorbție de fonduri europene. Și pentru acest lucru merită aplaudat.

Guvernările locale și centrale liberale ale marilor proiecte. Ne luăm angajamentul să ducem România într-o nouă etapă istorică a dezvoltării. Nu ca alții care după 4 ani de stagnare în administrația locală le spun astăzi brașovenilor că nu le-a ieșit din prima si găsesc scuze puerile. Ba mai mult, unii dintre ei, unii au încercat să se cuibărească în partidele de guvernământ. Au avut 4 ani in care nu au clădit nimic.

Nu-i mai crede nimeni pentru că nu au dus la bun sfârșit niciun proiect. Au tergiversat și in mandatul lui George. Cum e cazul de reconversie a zonei abandonate Rulmentul. Vorba aceea: sedus și abandonat. Cam asta a fost cu oamenii noi in politică. S-a mai dus un mit.

Ei nu sunt in stare sa realizeze ceva pentru ca sunt conflictuali și se hrănesc din ura si scandal. Când după 4 ani nu ai ce să pui pe masa realizărilor, vii cu aceleași promisiuni, e clar că ai eșuat lamentabil. Din păcate aceste experimente au fost pe spinarea brașovenilor, ar trebui să înceteze! Povestea de succes trebuie reînnodată.", a spus Lucian Bode.

Următorii 10 ani, cruciali în România

„Cu o echipă puternică la Primăria Brașov împreună cu George Scripcaru, și la CJ cu Veștea. Cu toții suntem oameni ai faptelor și proiectelor concrete. Altfel construiești când conduci o cumunitate servind interesele oamenilor, ale unei găști cvasianonime. Ești primarul tuturor, ești președintele CJ, nu pentru a face fițe. Orgoliul e cel mai mare dușman al unei munci de construcție, mai ales in politica.

Următorii 10 ani sunt cruciali în România, trebuie să accelerăm dezvoltarea, să menținem stabilitatea, cursul euroatlantic, să respingem cântecele de sirenă ale extremiștilor și populiștilor . Doar un președinte dat de PNL poate tine cârma dreaptă, și numele lui Nicolae Ciucă. Să nu vă îndoiți de asta, fiecare vot obținut de PNL ne va crește șansele de succes.

Premisele sunt foarte foarte bune, PNL a reușit ce nu a reușit in ultimii 34 de ani. Să depună liste complete în 95% din localități, e un rezultat istoric pt noi că peste 1,5 milioane de oameni au semnat pentru susținerea candidaturilor, că peste 850 de primari candidează.

Cu o bună organizare, mobilizare disciplină, PNL poate termina pe primul loc in alegerile locale din 9 iunie. Lupta pentru Brașov e de fapt lupta voastră în fiecare localitate pentru un PNL puternic și avem ce apăra. Succes, Adrian Veștea, George Scripcaru, dragi liberali!", a spus Lucian Bode.

Adrian Veștea, semnalul dat în prezența liderilor PNL. Ce mesaj a transmis de la Brașov

Adrian Veștea a subliniat realizările sale din mandatul său, evidențiind că, în timpul său, unitățile medicale au fost reabilitate și accesul la fonduri europene a crescut semnificativ, depășind 80 de milioane de euro.

„Dacă până în 2016 nu accesase măcar un euro, în mandatul meu a accesat peste 80 de milioane. Am avut proiecte bugetate și din bugetele proprii. Legat de infrastructura medicală. Dacă până în 2016 nu putem spune că s-au făcut investiții strategice, fiecare unitate medicala in mandatul meu s-au reabilitat. Putem spune că putem rivaliza cu multe unități, dacă ne raportăm la maternitate, la UPU de la spitalul județean.

După o bătălie serioasă am reușit să convingem ISU că locul acelui elicopter arondat mai multor județe, locul lui e la Brașov, iar cu ajutorul domnului Bode l-am adus la Brașov. Astfel ca pacienții din Brașov nu sunt nevoiți să aștepte ajutor din altă parte. Un vis pe care brașovenii il așteptau – primul aeroport.

Dragi colegi, la luptă, PNL trebuie să iasă învingător, să continue seria celor 20 de ani să aibă un președinte liberal, în persoana lui Nicolae Ionel Ciucă, PNL să aibă un număr de parlamentari foarte mare.", a spus Adrian Veștea.



Scripcaru (PNL): Sunt 20 de soluții pe care le propun pentru repornirea Brașovului

George Scripcaru, PNL, a afirmat că Brașovul se confruntă cu blocări la nivelul administrației locale. El a menționat că decizia sa de a candida în Brașov a fost influențată de Nicolae Ciucă, exprimând astfel susținerea sa pentru acesta. Scripcaru și-a exprimat poziția în cadrul declarațiilor sale din Brașov.

„Vreau să mă raportez la ceea ce s-a întâmplat în ultimii 4 ani, nu am prea multe de spus. La Brașov avem un dezastru, un blocaj, amatorism, 4 ani de zile de jaf din banul public, bătaie de joc la adresa brașovenilor.

Domnul Ciucă m-a stârnit din starea în care eram, acum câteva luni, nici nu mă gândeam să candidez, după ce am discutat de câteva ori m-a convins că trebuie să revin în ceea ce înseamnă administrația publică locală și să candidez din partea PNL și îi mulțumesc că m-a făcut să fac acest lucru.

Sunt convins că am luat o decizie bună și că Brașovul trebuie să pun din nou în mișcare, trebuie deblocat, trebuie să-și reia locul. ", a spus George Scripcaru.

Ce soluții propune

„Sunt 20 de soluții pe care le propun și cred că trebuie implementate pentru repornirea Brașovului. Centura mare a Brașovului, drumurile naționale mărite la 4 benzi, trebuie să gândim pasaje și poduri de legătură la intrările din oraș.

Trebuie să deblocăm ceea ce este blocaj în Brașov astăzi. Pasaje între cartiere, parcări, infrastructură în centrul istoric și apoi să punem reglementări privind accesibilitatea. Sunt 20 de soluții pe care le-am identificat și eu cred că putem să le facem împreună cu CJ, cu CNAIR și cu primăria municipiului Brașov.

Trebuie să avem o viziune integrată. Nu putem să gândim lucrurile static așa cum sunt ele. Brașovul este blocat la nivelul administrației locale. Prețul apartamentelor a crescut, pentru că nu se mai eliberează autorizații de construire. Brașovul nu trebuia să fie în această situație. Brașovul are nevoie de soluții ca de aer. Infrastructura este esențială pentru Brașov.

Orice coleg, orice familie știe că un copil trebuie să aibă acces la o creșă, la o grădiniță. Din 2020 încoace nu s-a mai întâmplat nimic.

Trebuie să discutăm și despre domeniul sănătății. Am lăsat un proiect pentru spitalul regional, toate sunt inexistente pentru că după tot ce am făcut, astăzi avem un morman de pământ, dar nu s-a întâmplat nimic. Este păcat, Brașovul are nevoie de așa ceva. Am lăsat soluții și variante care să fie puse în aplicare, dar nu a fost așa.

Avem nevoie de infrastructură în ceea ce înseamnă sportul, avem proiectul pentru cea mai mare sală polivalentă din România, trebuie să facem un stadion nou. Brașovul nu arată cum trebuie și este păcat. Astăzi avem proiecte neimplementate, bani pierduți, soluții structurate care nu s-au întâmplat, avem împrumuturi astăzi. Totul se putea realiza prin fonduri europene, nu împrumuturi.", a spus George Scripcaru.

George Scripcaru: PNL poate schimba aceasta stare

„Ce calificativ ar trebui să-i dăm acestui primar care a plagiat, a mințit. Când ai un asemenea primar care minte din prima zi si acum expune toate proiectele pe care le-am lăsat eu și spune că el le-a rezolvat, nu are legătură cu niciun proiect.

USR-ului îi este teamă să pună mâna pe Biblie sau să-și facă cruce, ei spun că este bine să legalizăm drogurile. Credeți că putem lăsa o asemenea administrație să gestioneze Brașovul?

PNL și echipa PNL Brașov poate schimba aceasta stare și să repunem Brașovul acolo unde îi este locul. Eu știu ce am de făcut. Mie nu îmi trebuie luni întregi să învăț cum se intră sau iese din Primărie. Eu pot prezenta soluțiile, proiectele și echipa care știe ce are de făcut.", a spus George Scripcaru.

