După Simona Halep, și Emma Răducanu a RENUNȚAT la antrenorul său, Andrew Richardson

Jucătoarea britanică de tenis Emma Răducanu a renunţat la antrenorul Andrew Richardson după succesul său la US Open şi caută un mentor experimentat care să-i ghideze următorii paşi în circuit, transmite vineri DPA, citează Agerpres.



Richardson a antrenat-o anterior pe Răducanu la Bromley Tennis Centre din Londra şi a fost ales s-o însoţească pe jucătoarea de 18 ani în SUA deoarece se cunoşteau. Niciunul dintre ei nu şi-a închipuit unde va duce această asociere şi, în ciuda victoriei obţinute, Răducanu a decis că are nevoie de un antrenor cu pedigree în circuitul WTA.



"După Wimbledon, eram în jur de locul 200 mondial şi am crezut că Andrew va fi un nemaipomenit antrenor de încercare, dar niciodată nu am visat să câştig US Open şi să am acest parcurs, iar acum sunt locul 22 mondial, ceea ce este destul de nebunesc pentru mine", a declarat vineri Răducanu, după ce a participat la un eveniment organizat de Federaţia britanică de tenis.

"Simt că în această etapă a carierei mele, şi întâlnind cele mai bune jucătoare din lume, mi-am dat seama că am nevoie cu adevărat chiar acum de cineva cu experienţă în circuitul WTA la cel mai înalt nivel, ceea ce înseamnă că eu caut pe cineva care a fost la acel nivel şi ştie ce este nevoie. Şi, mai ales acum, fiindcă sunt atât de nouă la acest nivel, chiar am nevoie de cineva care să mă ghideze, care a trecut deja prin asta", a spus Răducanu, al cărei tată este român.



Răducanu a adăugat că nu se gândeşte la cineva şi nu crede că va lua o decizie înainte de finalul sezonului. DPA notează că este puţin probabil ca ea să nu fi primit cu interes vestea că renumitul antrenor Darren Cahill este acum liber după încheierea colaborării cu Simona Halep.



Dorinţa de a lucra cu antrenori diferiţi a fost deja o trăsătură notabilă a tinerei cariere a lui Răducanu, ce nu a ezitat să pună capăt unei colaborări dacă i s-a părut mişcarea potrivită, renunţând rapid la Nigel Sears după Wimbledon.

Răducanu a reluat antrenamentele şi se gândeşte care va fi primul turneu la care va participa, o posibilitate fiind cel de la Indian Wells, unul dintre cele mai mari din circuitul WTA, care va începe pe 6 octombrie.



"Voi hotărî zilele viitoare unde voi merge, dar, oriunde voi juca în continuare, mă voi asigura că sunt pregătită. Nu vreau să grăbesc prea mult lucrurile", a spus ea.



Succesul de la New York face ca Răducanu să aibă şanse de a fi prezentă la Turneul Campioanelor de la Guadalajara, menţionează DPA.

