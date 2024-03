Dua Lipa, SZA, Shania Twain şi Coldplay vin la Glastonbury. Vezi toată lista artiștilor de anul acesta

Dua Lipa, una dintre cele mai apreciate cântărețe britanice ale momentului, a reacționat pe Instagram spunând că a visat la acest moment toată viața ei. Ea va susține un concert vineri seara pe celebrul Pyramid Stage, promițând o seară de neuitat la Glastonbury, locul ei preferat de pe pământ.

Artista americană de R&B SZA, laureată a trei premii Grammy în februarie, va fi și ea prezentă pe Pyramid Stage, în premieră la Glastonbury.

Alți artiști așteptați să încânte publicul la Glastonbury includ nume precum PJ Harvey, Cindy Lauper și Janelle Monae.

Shania Twain, celebra artistă canadiană cunoscută pentru hiturile sale "Man! I Feel Like A Woman!" și "You're Still The One", va urca pe scenă duminică după-amiază, în secțiunea "Legends".

Trupa Coldplay se va reîntoarce pe scena Pyramid Stage pentru al cincilea lor concert record. Prima lor apariție la Glastonbury datează din 2002.

Pe lângă aceste nume sonore, festivalul va aduce pe scenă și alți artiști precum Little Simz, LCD Soundsystem, Burna Boy, The Last Dinner Party, Camila Cabello și Avril Lavigne.

Biletele pentru această ediție au fost epuizate încă din luna noiembrie a anului trecut, în mai puțin de o oră, confirmând astfel încă o dată popularitatea și așteptările ridicate pentru acest festival de renume mondial.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News