Dronele ucrainene ar fi lovit fregata Amiral Makarov, mândria lui Putin - Video

Fregata Amiral Makarov, mândria Flotei Ruse de la Marea Neagră, a fost lovită în timpul atacului cu drone din Sevastopol din weekend, scrie The Guardian. Pe rețelele sociale au fost făcute publice înregistrări video în care se văd drone maritime, care atacă nave ale Flotei rusești din Marea Neagră în Sevastopol, din peninsula Crimeea, anexată ilegal de Rusia în 2014. Fregata a fost una dintre cele trei nave rusești care au fost lovite sâmbătă, scrie Ziarul de Iași.

Oficialii ucraineni au transmis că nu este clar dacă fregata a fost grav avariat sau doar a suferit pagube minore. Mai multe rapoarte neconfirmate oficial au transmis că sistemele radar ale navei au fost distruse.

Pe rețelele sociale au fost distribuite imagini video în care sunt surprinse explozii puternice în partea de sud a Sevastopolului, într-o zonă în care se află școala de marină rusă. GeoConfirmed, un grup de voluntari care cartografiază războiul Rusiei împotriva Ucrainei, a publicat înregistrări video în care se văd drone maritime, care atacă nave ale Flotei rusești din Marea Neagră în Sevastopol. Unul dintre videoclipurile publicate arată un presupus atac asupra unei fregate rusești din clasa Amiral Grigorovici, și "doar Amiral Makarov se potrivește cu această clasă", afirmă grupul de voluntari. Filmarea se oprește când drona pare să aibă un impact asupra navei, probabil că aceasta a explodat, mai susține GeoConfirmed.

O altă înregistrare video arată un atac asupra unui "dragor de mine rusesc din clasa Natia". Potrivit GeoConfirmed, 6-8 drone maritime au fost folosite pentru a ataca flota rusă.

#Ukraine: Remarkable video of today's attack on the Russian Sevastopol Naval Base.

Ukrainian Uncrewed Surface Vessels (Drone boats filled with explosives) apparently managed to hit a Project 11356R frigate (presumably Admiral Makarov) & the Ivan Golubets Project 266M minesweeper. pic.twitter.com/6nJVkwvgKW