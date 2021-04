Dr. Laura Zarafin: Încep să vină tineri în spitale. Acest lucru e destul de grav

„Eu aș nuanța problema. Există restricții absurde și există restricții impuse de logica bunului simț. Virusul acesta există. Este clar că e ceva cu care nu ne-am confruntat până acum - și o spune un medic care are 30 de ani de experiență și care vede, de un an, numai forme critice. Este diferit pentru că, în momentul în care intubezi pacientul, când ajunge la o limită, saturația, în loc să crească, scade. (...) Deși am fost preveniți de colegii italieni, până nu am văzut cu ochii noștri nu am crezut acest lucru. Din punctul meu de vedere, care sunt restricțiile absurde? Este normal sportul în aer liber. Este normal să te plimbi pe malul mării. E normal să lași copiii la școală, unde este un mediu controlat. Cu măsurile de protecție corespunzătoare. Nu știu dacă neapărat mască, dar cu aerisire la anumite intervale”, a spus Laura Zarafin în platoul Antena 3, unde erau arătate și imagini de la protestul de joi seară.

„Acum încep să vină tineri (n.r. în spitale). Acest lucru este destul de grav. Într-adevăr, nu sunt mulți, dar nu poți să știi niciodată ce te așteaptă și, atunci, eu spun așa: cel mai bine e să luăm niște măsuri de precauție în limita bunului simț, încât să ne continuăm și viața. Eu sunt și mamă de copil, nu sunt doar doctor”, a zis medicul, adăugând ulterior: „Există un studiu făcut de germani cred, care spunea că se poate continua o viață cvasi-normală socială în bule, asemănătoare bulelor de Facebook, dacă doriți, în așa fel încât să-ți împlinești și nevoia de socializare, pentru că omul este o ființă socială, nu poate să trăiască mereu cu restricții și frică, și pe de altă parte să meargă mai departe activitatea economică. Vine căldura, este normal să deschizi terasele, cu distanțare. Sunt foarte multe nuanțe în această problemă, însă nu aș neglija acest virus absolut deloc!”