Dorian Popa, la un pas de a rămâne corigent în liceu. Detalii neștiute din copilărie artistului

Dorian Popa este unul dintre cele mai în vogă vedete de la noi. Artistul este extrem de popular pe rețelele de socializare, dar și-a câștigat un nume și în lumea afacerilor, conform WOWbiz.

De când este în lumina reflectoarelor, toată viața sa este în atenția fanilor, el împărtășind totul cu cei care îl admiră. Însă atunci când vine vorba de trecut, nu multe sunt detaliile pe care popurul le cunoaște despre artist.

Privind în urmă, Dorian Popa spune că este bucuros și mândru de anii copilăriei pe care i-a trăit, recunoscând că a fost mereu un copil plin de energie. La vremea aceea, timpul liber și-l petrecea în spatele blocului cu ceilalți copii, făcând tot felul de năzdrăvănii.

Faptele memorabile din copilăria lui Dorian Popa

Însă, memorabile au rămas două fapte care l-au cam costat.

Prima dată, atunci era să se nenorocească, a fost atunci când a decis să se dea cu bicicleta pe scările blocului. Moment în care, bicicleta s-a distrus total, iar el s-a lovit destul de dur.

Iar o a doua pățanie este de pe vremea când era în liceu. Atunci, alături de colegii de clasă, după ce au furat cheia de la curtea școlii, au pus toate mașinile pe terenul de baschet, scenă pe care au copiat-o de la TV.

Isprava i-a costat scump, mai ales pe Dorian Popa, care a ajuns în fața consiliului profesoral. Din fericire însă, cadrele medicale l-au iertat, iar el a terminat liceul tot cu media la purtare zece. A doua trăznaie de care îmi aduc foarte bine aminte, și aici s-a crizat doar mama, deoarece ai mei erau deja separați, este când am “ împrumutat” cheia de la curtea școlii și ne-am gândit noi, băieții din clasă, să ne punem mașinile pe terenul de baschet ca să arate ca într-un videoclip. Și le-am pus. N-a fost o idee bună. După această ispravă ne-au certat și profesorii și părinții, ne-au dus în consiliul profesoral, dar am avut noroc că nu mi-au scăzut nota la purtare, tot zece am avut”, a spus Dorian Popa, notează Fanatik.

Tot legat de anii de liceu, Dorian Popa a mai făcut public un detaliu neștiut până acum. Iubitul lui Babs spune că, deși mama sa era profesor, a fost la un pas de a rămâne corigent la română.

Pentru că nu se înțelegea foarte bine cu româna și cu istoria, preferatele lui fiind orele de matematică, la un moment dat, spune că a fost obligat să citească o carte anume pentru a trece clasa. Și acum, la 33 de ani, Dorian Popa se consideră marcat de acel moment, continuând să creadă că gândirea lui este înclinată mai mult spre latura reală, matematică-informatică.

”Am fost genul de elev care șoca un pic, eram nebun și zăpăcit dar aveam rezultate foarte bune la școală. Îmi aduceam mereu aminte ce spunea mama, dacă învăț bine pot să-mi trăiesc și viața, numai asta era în capul meu. Eu cred că oamenii sunt făcuți să funcționeze în anumite domenii mai bine și în altele mai prost. Creierul meu era bazat pe cifre și calcule, nu se înțelegea deloc cu cititul și compunerile. Îmi plăcea foarte mult gramatica, dar când era vorba de citit sau să fac rezumatul unei cărți, era jale. Rețineam toți anii la istorie, dar poveștile despre istorie nu se lipeau deloc de mine, pentru că mereu am avut o gândire de real, nu de uman. Așa că la română am avut și probleme, nu am rămas corigent, dar asta pentru că am fost forțat să citesc o carte, “Mara” de Ioan Slavici. Țin minte și acum titlul, atât de bine m-a marcat”, a mai adăugat artistul.

„Eu mă consider un norocos, pentru că m-am bucurat de o copilărie afară, în spatele blocului, cu mulți copii și aer curat. Am fost un copil zăbăuc în contextul în care eram mai iresponsabil și mai inconștient de nebuniile pe care le făceam. De exemplu, am sărit o dată zece scări cu bicicleta și m-am întors acasă, nu cu coastele rupte, extrem de vătămat și cu bicicleta daună totală.

