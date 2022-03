Motivul pentru care Dorian Popa a fost dat afară cu poliția dintr-un hotel din Germania. "Tind să cred că a contat că suntem români"

Dorian Popa a fost dat afară cu poliția dintr-un hotel din Germania, unde organizase o întâlnire cu fanii săi.

Vloggerul a povestit pe canalul său de YouTube că la insistențele fanilor săi din Germnia, s-a gândit că ar fi frumos să organizeze o sesiune de poze și autografe, în incinta hotelului unde era cazat. Fanii lui Dorian Popa au sosit în număr atât de mare, încât nu au fost primiți la recepția hotelului, motiv pentru care influencerul a mutat sesiunea foto în hol. Fără să-l anunțe pe Dorian Popa, angajații hotelului au chemai imediat poliția.

"Facem poze, facem poze, până când, la un moment dat, ce crezi? Apare poliția!"

,,Tot făcând poze au tot venit oamenii de la recepție și se uitau și am zis că o să ne-o facă friptă. N-am stat cu mai mult de 20 de persoane și mai mult de 15-20 de minute la poze în hol, m-am bucurat că au putut face cei mititei poze. Facem poze, facem poze, până când, la un moment dat, ce crezi? Apare poliția! A venit poliția la mine, foarte drăguț un domn polițist însoțit de o doamnă polițist, dacă îmi amintesc bine. Vine domnul polițist și spune: Știți, nu are nicio legătură cu restricțiile, dar cei de la hotel spun că le blocați intrarea și că și-ar dori să ieșiți afară din hol. Eu voiam să ieșim în fața hotelului, la care domnul polițist spune că nu în fața hotelului, ci la 100 de metri distanță. Eu râdeam atunci, efectiv, erau părinți cu copii în brațe. Așa am mers cu polițistul la 100 de metri distanță de hotel”, a declarat Darian Popa pe YouTube.

Dorian Popa s-a simțit discriminat pentru că este român

,,Și așa am stat între doi zgârie nori, imaginați-vă ce curent este acolo. Așa am stat și am înghețat… ca românii, că eu tind să cred că a contat și chestia asta că suntem români, marginalizați. Am stat și am înghețat, am făcut poze până la ultimul. Trebuie să vă recunosc că mi s-a umplut paharul. M-a durut că ne-au dat afară ca pe câini, când eu am vorbit frumos cu toată lumea”, a mai povestit Dorian Popa.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News