"Domnu' Dan" se însoară. Daniel Pavel și iubita sa, nuntă cu 400 de invitați: "Va fi lux!"

Daniel Pavel sau "domnu' Dan", cum îl strigă concurenții de la Survivor, și Ana Maria Pop formează un cuplu din anul 2022 și sunt logodiți din octombrie 2023. Cei doi sunt în toi cu pregătirile de nuntă.

"Trebuie să spun că aici e chiar un match made in Heaven (o potrivire perfectă – n.red.), dincolo de truism. Spiritului meu de foc, fitilul scurt câteodată, asta e, dar foarte calm când trebuie, acestui tip de comportament, de fire, i-a fost dat cineva care e foarte calm, blând. Dar atenție! Blândețea nu trebuie luată de bună. Îmi pot da seama după o ușoară sclipire a ochilor ei verde-pădure când sunt pe alături și când nu e bine. Ok, trebuie să reformulez. Reformulez și e bine. Pot să spun că, de regulă, cădem pe același lucru și în ceea ce privește stilul, abordarea”, a spus Daniel Pavel, în emisiunea Fresh by Unica.

"Va fi lux"

"Va arăta ca o nuntă luxoasă, va fi lux. Dar lux în limba latină. În origine, înseamnă lumină și pe asta aș vrea să mă duc. Va fi o nuntă luminoasă, o mireasă luminoasă, o pereche luminoasă. Va fi pe lumină”, a mai spus prezentatorul emisiunii "Survivor".

"Sper să naibă vreunul vreo idee"

"Furatul miresei clar nu e pe nicăieri, nu va fi. Viitorul meu socru e general și nu apreciază subiectul acesta al furatului. (râde) Să știți că nici eu nu sunt un mare fan. Sunt foarte mulți oameni și vrem să fim chiar amfitrioni. Unde s-o duci? E o pădurice acolo, nici nu vreau să mă gândesc. (râde) Sper din echipa mea de filmare să naibă vreunul vreo idee”, a povestit Daniel Pavel.

Totuși, vor exista câteva tradiții pe care cei doi le vor păstra.

"Să spargem două pahare înainte de a intra. Cel mai probabil, dacă mă pot gândi la alte referințe culturale, se sparge ghinionul. Și a insistat ea cu călcatul în biserică, să am grijă. Am zis: "Calcă-mă, nicio problemă!". Să mă calce mireasa ca să aibă the upper hand (un avantaj – n.red.). Bun, nicio problemă, calcă, fă tapping (dansează step – n.red.) (zâmbește)”, a mai mărturisit prezentatorul.





