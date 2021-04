Doi soţi şi-au făcut "cadou" vaccinul împotriva Covid-19, la 49 de ani de căsătorie: Doar așa vom reuși să luptăm cu pandemia

"Soții Bâlteanu împlinesc astăzi 49 de ani de căsătorie. Cei doi și-au făcut un altfel de cadou la aniversarea căsniciei lor: s-au vaccinat împotriva COVID- 19, la centrul de vaccinare de la Spitalul Universitar de Urgență București.

'Acum că am făcut acest vaccin, mă gândesc că și dacă mă voi îmbolnăvi de COVID, măcar voi face o formă mai ușoară. Plus că băiatul nostru este plecat departe și avem convingerea că dacă ne-am vaccinat o să ajungem în siguranță la el', spune doamna Sili Bâlteanu. Are 74 de ani, a trăit multe momente frumoase alături de soțul ei, în vârstă de 75 de ani și își doresc să mai trăiască multe clipe minunate împreună, își doresc revenirea la normalitate.

'Vaccinarea este foarte importantă, dar la fel de important este și să purtăm mască și să respectăm distanțarea și măsurile impuse de autorități. Doar așa vom reuși să luptăm cu pandemia', spune domnul Ioan Bâlteanu", transmite secretarul de stat Andrei Baciu.

