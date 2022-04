DNA a pus în mişcare acţiunea penală faţă de foşti angajaţi ai Primăriei Capitalei

Potrivit DNA, sunt urmăriţi penal:

* O.C.- la data faptei preşedinte cu drept de vot al Comisiei de evaluare/negociere, ocupând funcţia de consilier personal al primarului general; * T. S. - la data faptei membru al Comisiei de evaluare/negociere, ocupând funcţia de şef serviciu Direcţia Contracte; * C. C. - fost membru al Comisiei de evaluare/negociere, ocupând funcţia de şef serviciu Evidenţă Achiziţii Externe; * R.O. - fost membru al Comisiei de evaluare/negociere, ocupând funcţia de expert la Direcţia Contracte; * C. S. - la data faptei membru al Comisiei de evaluare/negociere, ocupând funcţia de expert la Direcţia Contracte; * D. M.- fost director general al Direcţiei Generale Achiziţii.

De asemenea, s-a pus în mişcare acţiunea penală faţă de asociatul unic al unei societăţi comerciale pentru săvârşirea infracţiunii de obţinere ilegală de fonduri.

Conform anchetatorilor, în perioada martie 2015 - august 2015, O. C., T.S., C. C., R. O., C. S., au fost desemnaţi membri ai comisiei de evaluare pentru atribuirea unui acord-cadru de servicii de evaluare imobiliară a bunurilor imobile în domeniul public/privat sau aflate în administrarea municipiului Bucureşti.

În această calitate, cei cinci, alături de D. M., director general al Direcţiei Generale Achiziţii, ar fi încălcat dispoziţiile legale cu ocazia desfăşurării celor două proceduri de atribuire a acordului-cadru, respectiv licitaţie deschisă şi negociere.

Aceştia nu ar fi transmis spre publicare un anunţ de participare, nu ar fi asigurat un tratament egal şi transparent între operatorii economici, stabilind firma câştigătoare, deşi aceasta nu îndeplinea cele trei cerinţe minime de calificare:

experienţă în prestarea de servicii de evaluare imobiliară cu o valoare cumulată mai mare de 1.000.0000 lei, depunerea de documente referitoare la utilajele/echipamentele tehnice de care dispune şi caracteristicile acestora şi depunerea angajamentului ofertantului potrivit căruia, în cazul indisponibilităţii unor persoane dintre cele nominalizate, le va înlocui numai cu persoane cel puţin la fel de calificate.

Reprezentantul firmei câştigătoare a prezentat date false, inexacte ori incomplete referitoare la experienţa în domeniu, susţin procurorii.

'Faptele descrise ar fi produs Primăriei Municipiului Bucureşti o pagubă în valoare de 724.424 lei cu TVA şi un folos necuvenit în acelaşi cuantum firmei câştigătoare. Inculpaţilor li s-au adus la cunoştinţă calitatea procesuală şi acuzaţiile, în conformitate cu prevederile art. 309 Cod de procedură penală', a informat DNA.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News