Djoković, victorie magistrală la Turneul Campionilor. Nole l-a depășit pe Federer și a devenit cel mai de succes jucător din istoria turneului / video

Novak Đoković l-a învins duminică pe Jannik Sinner, favoritul de la Turneul Campionilor 2023, iar sârbul a câștigat titlul pentru a șaptea oară.

Đoković a fost într-o formă excelentă și s-a impus cu 6-3, 6-3 în fața adversarului său. Sârbul l-a depășit pe Roger Federer și a devenit cel mai de succes jucător din istoria turneului.

Nole încheie anul 2023 cu trei titluri de Grand Slam şi cu un nou titlu la Turneul Campionilor. După succesul din ultimul act de la Torino, „Nole” a stabilit un nou record. El l-a depăşit pe Roger Federer şi a devenit jucătorul cu cele mai multe trofee în această competiţie. În 2023, Djokovic a mai câștigat alte şase trofee, trei dintre acestea fiind de Grand Slam.

Watching Novak Djokovic lift the biggest trophies in tennis never gets old. 7️⃣ ????pic.twitter.com/AE7C29Stt2