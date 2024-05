Proiectele pe care Gabriela Firea spune că i le-a lăsat moștenire lui Nicușor Dan. ”Nici n-a vrut să audă”

Gabriela Firea, candidata PSD la Primăria București, a vorbit la DC News despre realizările din mandatul ei, prin comparație cu lipsa de implicare de care-l acuză pe actualul edil Nicușor Dan.

"Le spun și celor care m-au votat și celor care nu m-au votat, care au simpatie față de partidul pe care-l reprezint (PSD) și celor care au chiar antipatie față de partid, dar și celor neutri care poate sunt și nehotărâți în acest moment să-și aducă aminte cum am preluat în 2016 Capitala, după un an de zile cu un primar din partea PNL interimar care nu a realizat absolut nimic - pentru că dumnealui a ajuns printr-o conjunctură la Primărie și nu a făcut decât un minimanagement administrativ fără niciun proiect - câte proiecte au fost blocate la Primăria Capitalei 5-6 ani de zile și pe care le-am desțelenit. Spun doar câteva pentru cei care nu-și mai aduc aminte de ceea ce am făcut.

În primul rând, transportul public în comun. Am găsit șase autobuze, majoritatea stricate. Aduceți-vă aminte ce cozi erau în stații, oamenii stăteau ca sardelele în autobuz, plus zeci de minute în șir în stații pe arșiță, pe ploaie, pe vânt. În primul rând am spus că trebuie să le redăm bucureștenilor posibilitatea măcar să aibă la dispoziție autobuze, tramvaie și troleibuze ca să renunțe la mașina personală. Și așa am avut primele 400 de autobuze Euro 6 prietenoase cu mediul, 130 de autobuze hibrid, 100 electrice și spre sfârșitul mandatului s-au finalizat și procedurile pentru tramvaie și troleibuze. Autobuzele sunt și acum în București, noi, circulă toată lumea cu ele. Să ne aducem aminte ce autobuze vechi erau. Vara mureai de cald, iarna mureai de frig, rămâneai în pană, fără siguranță, luai un autobuz - nu mai ajungeai la destinație. Asta a fost prima investiție: în transportul public în comun.

Apoi, fabrica de glucoză, șantier abandonat de câțiva ani. Îngreuna și mai mult circulația. Pasajul Sudului, abandonat de 5-6 ani. Am început și în scurt timp l-am și finalizat, împăcându-i pe toți, că nu-și mai vorbeau... constructori, consultanți, era acolo o nebunie.

Podul Ciurel. Haideți să mergem la Ciurel! Terminat, finalizat... în mandatul meu am lăsat la cheie proiectul pentru etapa a doua, dar domnul Dan (n.r. Nicușor Dan) a spus că nu are nevoie de Ciurel. Dă niște răspunsuri care nu au legătură cu logica! Nicolae Grigorescu - Splai Dudescu, proiect finalizat în mandatul meu. Domnul primar general nu a vrut să continue, și atunci primarii de la Sectoarele 3 și 4 au finalizat ei, văzând că Primăria Capitalei nu se implică.

Spitalul de copii "Victor Gomoiu" - în mandatul pe care l-am condus. De asemenea, clădirea nouă pentru Spitalul Foișor. Secții noi pentru o serie de spitale care sunt în subordinea Primăriei Capitalei... Cantacuzino, Davila... Sunt investiții care s-au făcut în mandatul meu și care sunt ale bucureștenilor, că doar nu am plecat cu ele acasă. 1 miliard de euro fonduri europene obținute pentru transport, pentru lupta cu poluarea, pentru termoficare... în mandatul meu.

Bucureștenii știu ce am făcut. Știu cum am preluat Capitala, știu cât m-am implicat, ce proiecte mari am lăsat și ce proiecte aș mai fi făcut în acest răstimp dacă puteam să-mi continui mandatul. În primul rând ar fi fost finalizat și Spitalul Metropolitan, plus etapa a doua la Ciurel și nu mai era nevoie să-și consume banii Sectoarele 3 și 4" a spus Gabriela Firea în studioul DC News.

Interviul complet, aici:

