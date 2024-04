Distanța maximă de la care pistoale radar TruCam îți pot intercepta viteza. Valer Kovacs, polițist: Poate să vă ia şi din spate

În valoare de aproximativ 13.000 de euro, pistolul radar de tipul TruCam II este folosit de Poliția Română pentru a depista şoferii vitezomani de pe șoselele din țară. Distanța maximă de la care acesta înregistrează viteza unei mașini este de 1.200 de metri.

Totodată, el are și funcție de filmare, în format Full HD, în afară de cele două poze pe care le face pentru a dovedi viteza șoferului interceptat. O altă specificație interesantă este că poate intercepta viteza unei mașinii nu doar din faţă, ci şi din spate. Polițistul Kovacs Valer a venit cu mai multe precizări despre pistolul radar TruCam.

Polițistul Kovacs Valer, recomandare: Nu vă achiziţionaţi tot felul de staţii de emisie-recepţie ca să transmiteţi unde e radarul

"Pistolul vede până la 1,2 kilometri şi are o performanţă fantastic de bună. Dacă poliţistul care îl utilizează nu are probleme de vedere sau nu îi tremură mâna, până la 1,2 kilometri vă poate intercepta. De asta am recomandat tuturor să nu vă achiziţionaţi tot felul de staţii de emisie-recepţie ca să transmiteţi unde e radarul. De multe ori e anunţat unde e radarul pe panourile de pe autostradă, dar şoferii nu se uită la anunţurile respective.

Gândiţi-vă că cel cu 270 (n.r. 270 de km/h) pe care l-am interceptat avea un panou cu 5-10 kilometri mai în spate şi nu a dat atenţie, dar la 270 de km/h nici nu putea să vadă panoul. Şi încă ceva. Aparatul radar poate să vă ia şi din spate. După ce treceţi de mine se poate întâmpla. Şi de multe ori nici nu ştiţi de ce vă opreşte colegul şi aveţi dubii", a declarat Valer Kovacs, poliţistul din Timiş urmărit de sute de mii de oameni pe reţelele sociale, la Digi FM.

