Achilleas Kanaris, CEO al Vodafone România, a explicat la DC NEWS cum se face transferul de la tehnologiile mai vechi, 2G și 3G, la cele mai noi, 4G și 5G.

"România are această imagine de a avea o piață telecom foarte bună datorită vouă, acelor companii care au făcut treabă. Acum, informații importante pentru oameni ca mine care încă preferă, nu din rațiuni financiare, să aibă aceste tipuri de telefoane: a doua generație. Acum, s-a ajuns la a cincea generație. În unele țări europene în care am fost, nu am putut să folosesc acest telefon, pentru că au scos a doua și a treia generație, pentru a face loc pentru a patra și a cincea generație Trebuie să îmi schimb telefonul? Eu folosesc Vodafone, trebuie să recunosc asta, folosesc Vodafone de la început, de 26 de ani. Așa că... ce îmi pregătiți mie și probabil câtorva sute de mii de oameni care încă folosesc telefoanele mobile de a doua generație?" l-a întrebat Bogdan Chirieac pe Achilleas Kanaris.

"Vom închide rețeaua noastră 3G"

"Nu ar trebui să vă faceți griji cu noi, pentru că, în general, există o migrație de la tehnologiile de generație mai veche la cele noi. Și din cauza spectrului, adică a frecvențelor pe care le cumpărăm de la ANCOM, prin care practic operăm rețeaua, nu vorbim de resurse nelimitate. Acestea sunt limitate și atunci trebuie să facem alegeri de a împinge frecvențele de la tehnologiile de generație mai veche la cele de generație nouă. Și asta în cazul nostru se întâmplă pe 3G, așa că toate frecvențele pe care le folosim pentru 3G în cele din urmă vor fi, și încep deja să fie, migrate pe 4G și 5G. Și eventual vom închide în cele din urmă complet rețeaua noastră 3G.

2G este în siguranță pentru moment, vă pot spune că noi suntem rețeaua, dacă vreți, a viitorului, pentru următorii cel puțin cinci ani. Rețeaua va fi compusă din 2G pentru utilizatorii de voce, inclusiv dvs. Și, apoi, 4G și 5G pentru utilizatorii de internet mai avansați", a spus Achilleas Kanaris, CEO al Vodafone România.

Va trebui să îți schimbi telefonul?

"Super, asta e o informație foarte bună, așa că cel puțin cinci ani nu trebuie să îmi schimb telefonul?", a întrebat Bogdan Chirieac.

"Absolut, nu", a precizat Achilleas Kanaris.

"Super, poate mă duc la pensie, între timp, așa că nu voi mai avea nevoie de telefon. Dar ce putem zice de această rețea 5G, de la care așteptăm de fapt multe lucruri? Adică, așteptăm ca frigiderul să comande direct la Mega Image și drona să aducă mâncarea acasă. Și frigiderul să știe ce am nevoie pentru micul dejun. Așa că practic îmi va aduce orice vreau, de unul singur. Este posibil ceva de genul ăsta?", a întrebat Bogdan Chirieac.

"Sigur că este posibil, am dovedit că este posibil, deși, să fiu sincer, cea mai mare valoare economică adăugată a 5G este, la acest moment, nu atât în spațiul consumatorilor - să pot eu să comand pentru frigider direct de la Mega Image, cum ați precizat - ci vorbim mai despre cum pot întreprinderile să folosească tehnologia 5G pentru a automatiza tot mai mult din ceea ce fac: pentru a deveni mai eficiente, a ajunge mai repede pe piață, a fi mai eficiente.

Achilleas Kanaris, CEO al Vodafone România: 5G nu este doar despre cât de rapidă va fi rețeaua

Și, în cele din urmă, 5G nu este doar despre cât de rapidă va fi rețeaua. Ne și oferă capacitatea de a personaliza performanța rețelei pentru fiecare utilizator individual. În timp ce în lumea de azi oferim o calitate a serviciului care este aceeași pentru fiecare utilizator și în funcție de acoperirea pe care o aveți, în funcție de dispozitiv, puteți avea o diferențiere să spunem așa.



În era 5G, vom putea să analizăm, în funcție de utilizarea dvs., să vă oferim o experiență de rețea care este optimizată pe baza utilizatorului. Așa că este o schimbare mare față de unde suntem astăzi. Da, cazurile de utilizare au fost dovedite. Din păcate pentru noi, și asta este o problemă europeană, suntem mult în urmă în ceea ce privește implementarea 5G reale, cum îi spunem noi, de țări precum China sau Statele Unite", a explicat Achilleas Kanaris, CEO al Vodafone România.

