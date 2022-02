Dinamo, cu paşi repezi spre Liga II. A luat 13 goluri în ultimele 3 meciuri

În ultimele 3 etape, Dinamo a încasat 13 goluri. În afara celor 6 luate de la Craiova, dinamoviştii au pierdut cu 0-4 la FC Botoşani, dar şi cu 0-3 în faţa rivalilor de la FCSB.

Bucureștenii se află pe penultima poziție din campionat, 15, cu doar 12 puncte adunate în 24 de etape. Singura echipă clasată mai slab este Academica Clinceni, cu o lungime în minus. Dinamo are al doilea cel ineficient atac din Liga 1, la diferență de un singur gol marcat față de Chindia (n.r. Chindia are 15, Dinamo are 16).

Trupa lui Flavius Stoican (45 de ani) are, de asemenea, cea mai slabă apărare din campionat. 52 de goluri au încasat alb-roșii în această ediție, cu 4 în plus față de Academica Clinceni, scrie Digisport.ro.

Craiova, demonstraţie de forţă în Ştefan cel Mare

Elevii lui Laurenţiu Reghecampf au deschis scorul în minutul 9, prin George Cîmpanu. În minutul 45, craiovenii şi-au dublat avantajul din penalty, cu Andrei Ivan la finalizare de data aceasta. La doar 15 secunde de la începutul reprizei secunde, Dinamo a mai încasat un gol. Portarul Chesneau a primit o pasă înapoi, a încercat să îl dribleze pe Markovic, dar s-a făcut de râs și atacantul oltenilor a înscris. În minutul 57, Nicuşor Bancu a dus scorul la 4-0. Dinamo a redus din diferenţă prin Cosmin Matei, care a înscris din penalty în minutul 61, însă Craiova nu a renunţat. În minutul 65, Gustavo a făcut 5-1, iar tabela a închis-o Atanas Trică-Balaci, nepotul regretatului Ilie Balaci. Acesta a marcat primul său gol în Liga 1.

Bogdan Stelea, analiză la cald după greşeala portarului lui Dinamo

”E o greșeală, ce să fie? O greșeală a portarului. Era el nervos de ce se întâmplase înainte, dar acolo nu ai scuză. Poate că Ehmann, dacă e puțin mai atent, putea să nu-l lase pe Cîmpanu să intre în interior. N-ai voie să iei golul respectiv oricum”, a declarat Bogdan Stelea, la Fotbal Club, vorbind despre eroarea portarului la primul gol al Craiovei.

Ilie Dumitrescu a catalogat în doar trei cuvinte eroarea lui Thomas Chesneau: ”E un cadou”.

