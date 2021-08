Dilema OnlyFans. Materialele pornografice au fost interzise apoi interdicția a fost ridicată

Aplicația OnlyFans a transmis miercuri că va ridica interdicția asupra materialelor pornografice, aplicată cu doar câteva zile înainte. Compania a oferit asigurări că aplicația va fi „o casă pentru toți creatorii de conținut”, scrie CNN. Se pare că interdicția a fost impusă aplicației de partenerii financiari ai acesteia.

„Am primit asigurările necesare pentru a sprijini diversitatea comunității noastre de creatori și am suspendat modificarea de politică planificată pentru 1 octombrie", a spus compania într-un tweet. „OnlyFans reprezintă incluziune și vom continua să oferim o casă tuturor creatorilor.”

În acest context, compania a fost întrebată dacă schimbările propuse pentru 1 octombrie vor fi impuse la o dată ulterioară. OnlyFans a oferit asigurări că acele condiții nu vor mai fi impuse, întrucât operatorii financiari au înțeles specificul comunității de creatori.

„Modificările propuse pentru 1 octombrie 2021 nu mai sunt necesare datorită asigurărilor din partea partenerilor bancari, cunoscând acum că OnlyFans poate sprijini toate genurile de creatori”.

Bella Thorne, de la Disney Channel la poze deocheate pe OnlyFans

Fostul star Disney Bella Thorne a câștigat până la două milioane de dolari în doar 24 de ore prin oferirea unor poze necenzurate cu trupul său, pe platforma OnlyFans. Înscrierea pe OnlyFans a Bellei a fost cel mai de succes debut din istoria de 4 ani a platformei, după ce a strâns două milioane de dolari în doar 24 de ore. Totuși, fanii săi s-au plâns că pozele de pe OnlyFans sunt practic aceleași poze pe care le distribuie și pe Instagram, așteptându-se astfel la fotografii mai intime. Și vedeta britanică Katie Price, în vârstă de 42 de ani, este gata să „facă un milion” cu poze nud pe aceeași platformă.

Conform The Sun, fostul model este gata să facă bani cu „noul său trup”, după ce s-a operat în Turcia. Aceeași publicație poate dezvălui că ea ia în calcul serios să intre pe aplicația „făcută” pentru actrițele din filmele pentru adulți, pentru a le permite fanilor să o vadă în imagini mai intime.

„Katie a văzut câți bani au făcut alte staruri cu conturile lor de OnlyFans și vrea și ea o bucată din tort. Are cel mai bun trup din viața sa datorită intervențiilor din Turcia și abia așteptă să și-l arate – o să devină o sursă de venit fantastică în același timp”, a spus o sursă, pentru The Sun. OnlyFans este o aplicație prin care utilizatorii se pot abona la conturile celebrităților, contra unei sume. 660.000 de creatori în toată lumea are OnlyFans, cu peste 50 de milioane de utilizatori.