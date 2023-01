Diana Bulimar și Larisa Iordache, despre ce se întâmplă la America Express: Am avut așteptări mari de la noi, fără să știm despre ce e vorba, de fapt

"Știam că sunt zone mai periculoase, dar nu chiar atât de periculoase. În momentul în care am primit instructajul și am aflat că există răpiri, nu ne-a venit să credem. Ulterior am și intrat în casele localnicilor, care ne-au povestit aceste lucruri…", spune Diana Bulimar, potrivit viva.ro.

"Dar am știut că suntem în siguranță, pentru că am avut securitate după noi, iar Irina ne-a îndemnat mereu pe unde s-o luăm și pe unde nu și atunci ne-am simțit ok", a punctat Larisa Iordache.

"Am crezut c-o să fie mult mai ușor"

"Am stat și câte două ore în soare la autostop și, da, am avut și căderi nervoase. Dar am avut și zile bune, în care a mers totul ca uns și am luat mașină după mașină", mărturisește Diana Bulimar.

"Am crezut c-o să fie mult mai ușor, însă America Express ne-a surprins, pentru că sunt foarte multe misiuni care trebuie rezolvate foarte rapid. Și e destul de greu, pentru că nu știi ce va urma și atunci poți avea momente în care să te pierzi. Cred că am avut așteptări destul de mari de la noi, fără să știm despre ce e vorba, de fapt. Ne-a șocat această experiență. De la autostop la căutarea cazării și lipsa mâncării', dezvăluie și Larisa Iordache.

În seara aceasta, cel mai dur reality show din România ajunge la începutul unei noi etape – cea de-a doua, care vine cu ambiții și așteptări și mai mari. Și cu cel de-al doilea Joker, miza nou introdusă în acest sezon, pentru care lupta va fi aprigă. Așadar, diseară, la Antena 1, de la ora 20:00, urmează o nouă porție de adrenalină și tensiune la America Express – Drumul Aurului!

Chef Cătălin Scărlătescu și iubita lui, actrița Doina Teodoru, Puya și soția lui Melinda, Andreea Antonescu și Andreea Bălan, Cătălin Bordea și Nelu Cortea, stilistul Ovidiu Buta și directorul artistic Joaquin Bonilla, Jean Gavril și fratele lui Dinu, cântăreața Bruja și prietenul ei, Pufeh, gimnastele Larisa Iordache și Diana Bulimar, Bie Adam, unul dintre cei mai cunoscuți creatori de conținut din mediul on-line și mama ei, Mihaela sunt vedetele care se întrec pe Drumul Aurului, trăind cea mai periculoasă aventură la capătul lumi.

