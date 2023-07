Deviza generală în trafic, "să ne strecurăm". Se ia prea uşor permis de conducere în România?

"Se ia prea uşor permis de conducere în România?", i-am întrebat pe Titi Aur şi Costin Tătuc la DC Conducem.

"Eu pot să spun sigur că programa de pregătire e insuficientă. Dacă ne uităm oriunde peste gard, inclusiv în Moldova, lucrurile stau altfel. În Moldova se fac 240 de ore de teorie şi minimum 40 de ore de circulaţie. Prezenţa e obligatorie la teorie, totul se face ca la carte. Programa standard are două mari probleme, din punctul meu de vedere. Nu se face nimic despre sistemele active şi pasive ale maşinii şi nu se face nimic din conducerea defensivă.

În afară de ce se face acum, ar trebui să fie învăţaţi cursanţii ce fac sistemele maşinii, cum se stă la volan, tot. Cred că programa ar trebui lărgită, mărită, împreună cu examinarea. Dacă asta duce la costuri suplimentare şi probabil duce, eu tot cred că trebuie. E mult mai important să fii în siguranţă. E groaznic când se întâmplă un accident. Deci eu cred că, chiar dacă vor creşte costurile, programa ar trebui mărită şi ar trebui insistat mai mult pe obţinerea permisului de conducere", a declarat Titi Aur.

"Când vom realiza că avem şi drepturi şi obligaţii, vom fi în siguranţă"

"Eu nu aş spune că se ia prea uşor, pentru că diferă de la caz la caz. Depinde de aptitudini, de şcoala pe care ai făcut-o, de cât de dedicaţi au fost cei care au făcut instruirea. Eu aş mai adăuga ceva, însă, la ce a spus dl Titi Aur. Până la urmă, când te duci să iei permisul de conducere, trebuie să te gândeşti că vei obţine un drept, dar care are şi obligaţii corelative. Aici e marea noastră problemă. Era şi reclama aia, că suntem cetăţeni europeni şi avem drepturi. Da, dar avem şi obligaţii. Aşa e şi pe stradă. Am dreptul la prioritate, am dreptul să trec pe culoarea verde a semaforului, multe drepturi. Dar parcă ar trebui să am şi obligaţii. Anume să nu forţez intrarea în intersecţie dacă văd că s-ar putea să mă blochez acolo. Am dreptul să circul cu viteză, dar dacă văd că trec printr-o groapă, ar trebui să am obligaţia şi bunul simţ să nu stropesc pietonii. Sunt nişte exemple aleatorii.

Cam aici trebuie să ajungem. Când vom realiza că avem şi drepturi şi obligaţii pe drumul public, lucrurile vor fi din ce în ce mai bune, vom fi mai în siguranţă.

Mă amuza teribil ceva şi cred că şi colegii mei care sunt în activitate trec încă prin asta. Opream, uneori, câte un şofer care mergea pe metoda "şi capra vecinului". Îl opream, îi spuneam ce a greşit, şi era imposibil să nu se întâmple în perioada asta să nu greşească şi altul. Şi începea să spună că pe ăla de ce nu îl oprim, că avem ceva cu el. Îi ziceam că nu are nimeni nimic cu el, că îi va veni şi celuilalt rândul, dar deocamdată discutăm cu dânsul. În momentul în care vom vrea să fim corecţi, vom fi şi în siguranţă. Până atunci, ne strecurăm. Asta e şi deviza generală în trafic, hai să ne strecurăm. De aia sunt românii şoferi aşa buni, pentru că ne strecurăm. Nu e chiar aşa!", a declarat şi Costin Tătuc, specialist în siguranţă rutieră.

