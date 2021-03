Deputați vaccinați în cabinetul neavizat al Camerei Deputaților. Întrebare cheie pentru Ludovic Orban: Dvs. l-ați aprobat?

Vezi și: Ruptură în Guvern între Florin Cîțu și miniștrii USR? Ludovic Orban, răspuns râzând: Nu știu de unde vă obțineți informațiile...

Ludovic Orban a fost întrebat cu ce sunt mai speciali parlamentarii față de restul populației.

"Este un centru de vaccinare! Nu mă întrebați! E un centru de vaccinare... voi lua legătura cu secretarul general al Camerei Deputaților", a declarat Ludovic Orban.

Mai mult, întrebat cine a dat aprobarea pentru funcționarea acelui centru de vaccinare, Ludovic Orban a spus că va verifica.

Reporter: Dumneavoastră ați aprobat?

Ludovic Orban: Voi verifica acest lucru! Am purtat discuții pe tema asta și pe mine m-a interesat mai mult vaccinarea deputaților și știți foarte bine că nu am fost popular printre deputați. Atunci când au apărut întârzieri în livrarea cantităților de vaccin am determinat oprirea vaccinării pentru deputați. De asemenea, eu am fost partizanul ideii ca deputații să se vaccineze în circumscripțiIle electorale, chiar și dând o formă de exemplu. Angajații camerei interacționează cu parlamentarii și există un risc pentru activitatea Parlamentului.