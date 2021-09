Invitată în platoul emisiunii "Neatza cu Răzvan și Dani" pentru a vorbi despre noul sezon X Factor, Delia a făcut dezvăluiri uluitoare.

Într-un dialog cu matinalii Antenei 1, Delia a deslușit și misterul banilor încasați la X Factor.

Totul a pornit după ce Dani Oțil a lansat provocarea spunând că ea este cea care îi "mulge" de bani pe cei de la X Factor.

Iată dialogul dintre Delia, Răzvan și Dani

Vorbind despre vacanțe și proiecte, Delia a spus: "La Asia Express nu m-am dus, deși mi-a trecut prin cap. La Splash, nu, clar. Tocmai ce am cucerit un vârf de munte în Elveția, la peste 4 mii de metri. Mă îmbrac la fel de varză, nu există direcție, trebuie sa fie random. Am destule haine".

Răzvan Simion: I-am vazut hainele Deliei, credeam ca e o hală din Milano. Daca Delia s-ar lasa de emisiuni, s-ar putea ocupa de turism. Odată, ea mi-a spus exact unde m-am cazat, într-o vacanță, ce pot să văd acolo etc, după ce a văzut doar poză.

Delia: Hainele sunt o treaba relaxantă pentru mine, în ultima perioada urăsc eleganța, urăsc treaba asta ca trebuie să fiu o doamnă bine conturată. Eu m-am ocupat de partea asta închisă de par, adică m-am vopsit singură. Tot singură mi-am făcut și bretonul.

Dani Oțil: Delia ne mulge banii de la X Factor! Ea câștigă cel mai mult!

Delia: Ba nu, Ștefan ia cei mai mulți bani. Dani are boala lui Bendeac, se pare, că și ăla e ”fiert”. Mereu mă întreabă cât am dat pe asta, cât am dat pe aia. I-am zis să nu mai fie așa superficial, că poate avea o surpriză. Nu toate lucrurile mele sunt scumpe. Am fost obligată prin presiuni din partea producătorilor să fiu un pic elegantă, adică să nu vin în pijamale. Eu în rochie nu sunt același om, dacă ceva nu merge bine la emisiune, este pentru că a trebuit să mă îmbrac în rochie. Nu ratași premiera din această seară, eu și Ștefan Bănică ne păruim sau cu Loredana mă păruiesc, nu mai țin minte.

Zvonuri despre salariul lui Ștefan Bănică Jr au tot apărut în spațiul public și potrivit acestora, el ar câștiga de patru ori mai mult decât Delia și Loredana Groza, adică 200.000 de euro pe sezonul X Factor.