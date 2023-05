Declarația unică și 25 mai, ultima zi privind depunerea. Lucian Heiuş: „De ce s-a blocat site-ul ANAF. Când nu vor mai exista astfel de probleme”. Reacție privind îndemnul la grevă

„ANAF nu are direcție de IT. Tot sistemul IT ne este furnizat de către CNIF - Centrul Național pentru Informații Financiare, care este în subordinea Ministerului de Finanțe. Asigură, pentru toate structurile din Ministerul de Finanțe, partea de structură informatică. Din păcate, tehnologia cu care se lucrează pe serverele arondate ANAF de către CNIF este foarte veche, aproximativ 15 ani. La un flux de date foarte mare, există situații în care se blochează. ANAF a primit, ieri, o adresă scrisă din partea CNIF în care ne spunea că există probleme tehnice și sincope în funcționarea site-ului și că există riscul să avem întârzieri la depunerea declarațiilor.

Ținând cont de acest aspect tehnic care ne-a fost semnalat de CNIF, am luat decizia de a nu amenda contribuabilii care nu reușesc să-și depună declarațiile în data de 25 mai 2023. Pe data de 25 mai s-au suprapus mai multe termene. Pe lângă declarațiile obișnuite pe care le depun companiile, este și termenul de depunere al declarației unice pentru persoanele fizice - declarația 212. Și a rezultat un flux foarte mare de depuneri. Dar în ultimele trei zile, site-ul a funcționat. Au mai fost perioade în care s-au blocat din cauza fluxului prea mare, dar au fost deblocate de către specialiștii IT de la CNIF. Să vă dau un exemplu: joi de la ora 15.00 și până acum când vorbim nu s-a mai blocat niciodată”, a zis Lucian Heiuş pentru DC News.

„La finalizarea întregului proces de digitalizare și informatizare a ANAF-ului, inclusiv aceste tehnologii învechite prin care funcționează serverele ANAF vor fi înlocuite și nu vor mai exista asemenea probleme”, ne-a mai zis Lucian Heiuș.

Întrebat în ce orizont de timp nu vor mai fi probleme, șeful ANAF ne-a zis: „Termenul final, stabilit prin PNRR, este 31 decembrie 2025. Dar aici ne referim la tot ce înseamnă programe, servere, sisteme informatice ale ANAF care sunt prinse în PNRR. Dar unele se vor finaliza mai repede, altele la 31 decembrie 2025. Nu putem spune că toate vor fi gata la 31 decembrie 2025, acesta este doar termenul final maxim, se poate și mai repede. Și noi - ANAF - insistăm foarte mult la CNIF, iar cei de la CNIF depun eforturi foarte mari pentru a rezolva problema depunerii declarațiilor. Aceste este primul pas pe care trebuie să-l facă un contribuabil pentru a face și plata impozitelor. Din păcate, întotdeauna data de 25 mai este ultima zi pentru depuneri. Dar declarațiile pot fi depuse și înainte cu o săptămână. Tradițional, știți cum este, se lasă pentru ultima zi. Și, fiind un flux foarte mare de accesări, în același timp, se întâmplă aceste blocaje ale tehnologiei vechi de 15 ani”.

Se vor amâna termenele depunerii declarațiilor fiscale și a bilanțurilor contabile pentru firme, dar și declarațiile unice pentru persoanele fizice?

„Nu. Legea prevede clar situațiile în care termenele se amână, adică fie în cazuri de forță majoră, fie într-un caz fortuit. Nu ne aflăm în niciuna din aceste situații”, a mai zis șeful ANAF.

Lucian Heiuș a avut și o reacție după ce contribuabilii au fost îndemnați să intre în grevă, de unele persoane pe Facebook, în semn de protest față de ANAF. „Ne-am săturat de 30 de zile să nu meargă site-ul. S-au pierdut licitaţii că nu am putut solicita un certificat fiscal”, s-au plâns anumite persoane pe Facebook.

„Aceste lucruri sunt exagerări ale unor oameni care vor să destabilizeze statul. Nu s-a pierdut nicio licitație din cauza faptului că nu s-au eliberat certificate de atestare fiscală. În lege spune foarte clar în câte zile se eliberează un certificat de atestare fiscală. Întotdeauna s-a respectat termenul legal, uneori chiar s-a dat mai repede.

De asemenea, vă rog să nu uitați că certificatele de atestare fiscală pot fi luate, de orice instituție a statului, folosind Serviciul PatrimVen. Este unul dintre bucățile informatizării ANAF-ului și care funcționează. Recomand instituțiilor, care încă mai solicită certificat de atestare fiscală în original, să nu mai facă acest lucru și să le ia din PatrimVen. Eventual pot cere contribuabilului doar o declarație pe proprie răspundere că nu are obligații. Pot intra pe PatrimVen și verifică acolo dacă contribuabilul are sau nu obligații, venind în ajutorul contribuabilului. Degeaba toți vorbim că vrem digitalizare și informatizare, dar dacă nu o facem pentru contribuabil, de ce o facem?”, a conchis Lucian Heiuș.

ANAF recomandă structurilor din teritoriu să nu amendeze oamenii care depun declaraţia unică după termenul-limită de 25 mai. Informaţia vine în contextul în care în ultima săptămână portalul ANAF s-a blocat frecvent din cauza numărului mare de persoane care au vrut să-şi acceseze spaţiul privat virtual pentru a putea completa şi trimite declaraţia unică la Fisc.

„Dată fiind informarea primită de către Agenția Națională de Administrare Fiscală din partea Centrului Național pentru Informații Financiare, aflat în subordinea Ministerului Finanțelor, cu privire la sincopele de funcționare ale portalului ANAF și la imposibilitatea remedierii acestor sincope la timp pentru a sprijini contribuabilii în depunerea declarațiilor fiscale în termenul de 25 mai, conducerea Agenției recomandă structurilor sale executive din teritoriu ca, pentru situațiile de nerespectare a termenului de depunere, să-și manifeste rolul activ și să aibă în vedere prevederile din Codul de procedură fiscală referitoare la buna-credință a contribuabililor, potrivit articolului 7, coroborat cu articolul 12. Ne cerem scuze contribuabililor pentru situația întâmpinată, dar avem încredere că odată cu finalizarea procesului de digitalizare a administrației fiscale, nu vor mai avea loc astfel de sincope”, a transmis ANAF.

