"Decât să îţi pui mâna în cap, mai bine respectă nişte reguli". Răspunsul lui Titi Aur, după ce un şofer din Bucureşti a spus Poliţiei de ce copilul său nu poartă centura

În urmă cu o săptămână, Poliţia Rutieră a făcut un control la ieşirea din Bucureşti spre Autostrada Soarelui, pentru a verifica dacă părinţii îşi asigură copiii în centură sau în scaunul de copil, în funcţie de vârstă. Un şofer prins că avea copilul liber în maşină le-a transmis agenţilor că cel mic nu purta centura pentru că... "s-a dezlegat".

"Avem această problemă sau acest mod de a justifica de ce nu am făcut, de ce nu am aplicat, de ce nu am respectat o anumită regulă. Important este să înţeleagă cât mai mulţi. Din păcate nu vor înţelege toţi. Chiar dacă se vor supăra unii pe mine, pe cei cu lanţuri groase, cu numere de Bulgaria, cu volan pe dreapta, nu prea îi văd să pună copilul în scaunul pentru copil din maşină. Pentru că e un mod de a te comporta. Lasă că găsesc eu o şmecherie cu număr de Bulgaria, cu volan pe dreapta, găsesc eu o şmecherie cu centura prinsă prin spate, îmi iau tricou cu dungă ca să păcălesc poliţistul.

Cu siguranţă va exista şi o categorie greu de constrâns. Problema noastră, a celor din conducerea defensivă, a celor din presă, care încearcă să transmită mesaje coerente, corecte, este ca omul normal, corect, să înţeleagă că e mai bine într-un anumit fel. Nu putem să ne luăm după anumiţi şmecheri, după cei care vor să păcălească sistemul cumva. Şi când ajung să facă o nenorocire, să omoare un membru al familiei, încep să îşi smulgă părul din cap. Nu ştiu dacă aţi văzut în filmuleţe, în clipuri de la accidente, care este gestul pe care îl fac cei care accidentează, omoară pe cineva. Este un gest aproape comun, îşi pun mâna în cap.

Decât să îţi pui mâna în cap, mai bine respectă nişte reguli. Pentru că atunci e prea târziu, nu mai poţi da timpul înapoi. Nu suntem ca pe calculator.

Din punctul ăsta de vedere, jocurile şi tot ce facem pe calculator sunt dăunătoare. Pentru că îţi dau impresia că poţi da reset. Nu, în viaţă nu poţi. A trecut, la revedere!

Important e ca majoritatea să înţeleagă! Iar a ţine copilul în siguranţă ar trebui să fie un deziderat al familiei. Să fie pe primul loc. Prima dată să fie copilul în siguranţă. Dar problema este că nu conştientizează. Iar când sunt prinşi, fiecare încearcă să găsească motive să justifice", a declarat Titi Aur la DC Conducem.

