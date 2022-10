Decanul Baroului Dolj, Lucian Bernd Săuleanu, prins băut la volan

Lucian Bernd Săuleanu, decanul Baroului Dolj, a fost prins sub influenţa băuturilor alcoolice la volan.

Avocatul Lucian Bernd Săuleanu, Decanul Baroului Dolj, profesor universitar în cadrul Facultății de Drept și Științe Administrative din Craiova, consilier în cadrul Consiliului Local al Municipiului Craiova și fost candidat la Primăria Craiova a fost prins, în noaptea de 27 octombrie, de către polițiștii Biroului Rutier Craiova conducând sub influența băuturilor alcoolice.



În urma testării cu aparatul alcooltest, a rezultat o concentrație de 0,52 mg/l alcool pur în aerul expirat, în cauza fiind întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, transmite Dolj TV.

Lucian Bernd Săuleanu este preşedintele REPER Craiova.

Alcoolul la volan - Ai băut şi vrei să conduci? În cât timp se elimină alcoolul din sânge

Alcoolul este unul dintre factorii de risc implicați cel mai frecvent în accidentele de circulație. Există multe decese care pot fi evitate dacă oamenii ar consuma alcool în mod responsabil și nu ar conduce niciodată sub influența acestuia.

Alcoolul este o substanță psihoactivă foarte prezentă în societatea noastră, consumul acestuia fiind asociat cu multiple și grave patologii. Este o problemă despre care nu există suficientă conștientizare în raport cu daunele pe care le provoacă, atât la nivel de sănătate, cât și în familie, muncă, relații sociale etc.

Alcoolul este un deprimant al sistemului nervos central care alterează atât aptitudinea, cât și atitudinea de a conduce și crește riscul de a fi implicat într-un accident de circulație.

În prima sa fază, produce un efect euforic, care duce la pierderea controlului, scade percepția riscului, modifică comportamentul și afectează funcția psihomotorie, toate acestea modificând capacitatea de a conduce un vehicul.

Alcoolemia reprezintă volumul de alcool din sânge și se măsoară în grame de alcool pe litru de sânge (g/l) sau echivalentul acestuia în aerul expirat.

Legislaţia are toleranţă zero pentru consumul de alcool la volan.

Cum se măsoară alcoolemia

Cantitatea de alcool consumată de o persoană se măsoară prin alcoolemie. Aceasta reprezintă cantitatea de alcool din sânge. Alcoolemia se exprimă în grame de alcool per litru de sânge şi se poate măsura în respiraţie, în probele de sânge sau de urină.

Alcoolemia de 0,10 mg/l înseamnă că o persoană are 1 parte de alcool pur la 10.000 de părţi de sânge.

Până la o anumită limită, alcoolemia este sancţionată doar contravenţional, dar la o valoare mai mare devine o problemă penală.

Sancțiunile pentru cei care consuma alcool și se urcă la volan

Conform legislației, dacă șoferul are o alcoolemie cuprinsă între 0,1 și 0,40 mg/litru alcool pur în aerul expirat, este pasibil de contravenție. În acest caz, i se suspendă permisul pentru o perioadă de 90 de zile, primește între 9 și 20 de puncte, și o amendă cuprinsă ître 1.300 și 2.900 de lei, potrivit Playtech.

Dacă alcoolemia este mai mare de 0,40 mg/litru alcool pur în aerul expirat, lucrurile se complică. În acest caz, conform reglementărilor din Codul Rutier, șoferului i se vor preleva probe biologice, în prezența unui agent de la Poliția Rutieră, intrând sub incidența de infracțiune. Tot legat de acest aspect, dacă șoferul refuză prelevarea de probe, riscă închisoarea, de la 1 la 5 ani și plata unei amenzi penale. CITEŞTE AICI MAI MULTE

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News