De ce s-a simțit vinovată Teodora Stoica atunci când a avut cancer. "Am fost la pământ cam jumătate de an"

Teodora Stoica, fiica lui Meme Stoica - managerul general al FCSB, a vorbit în cadrul emisiunii "Sinteza Zilei" de la Antena 3 CNN despre lupta chinuitoare împotriva cancerului, mărturisind, printre altele, că în perioada în care a fost bolnavă a avut un sentiment de vinovăție.

"Am avut şi metastaze la plămân şi la coloană. Eu nu am făcut chimio sau alte proceduri. În primul rând m-am simțit foarte vinovată pentru că am văzut cât de afectați erau cei din jur și după ce că treci prin ceva de genul cumva vrei să-i împaci și pe cei din jur și să pari OK pentru ei, să pari puternic, dar a fost greu. Am fost la pământ cam jumătate de an", a declarat Teodora Stoica.

Teodora Stoica: Îmi doream să fac altceva, să fiu altundeva. Mi-am dat seama că nu e despre asta

Acesta a spus și cine a susținut-o cel mai mult în acea perioadă grea.

"Cel mai important sprijin clar a fost prietenul meu de atunci și familia lui, și familia mea, dar noi locuiam toți și atunci era mai simplu să vorbesc cu ei. Ei mă scoteau din pat, hai la plimbare, hai fă lucruri.

Mulțumită lui Dumnezeu am avut foarte mare noroc de oamenii din jur. Atât doctorii dl. dr. Ghimigean, care m-a operat, dl. dr. Goldstein care m-a ajutat cu iodul radioactiv, tratamentul de după și dl. dr. Crâstoveanu care mi-a explicat ce înseamnă dieta, ce trebuie să fac, pașii următori, când deja eram ok și puteam să lupt. Adică știam că trebuie să fac.

De la o fată care nu era mulțumită cu locul în care e. Cumva tot timpul aspiram la altceva. Îmi doream să fac altceva, să fiu altundeva. Mi-am dat seama că nu e despre asta, că trebuie să fii mulțumit cu locul în care ești, că totul e așa cum trebuie să fie. Totul se întâmplă cu un scop și să te bucuri de unde ești acum, nu să te gândești la viitor, doar prezent", a mai spus Teodora Stoica.

"A fost o curățare pe toate planurile, atât dieta, cât și oamenii din viață"

Totodată, aceasta a mărturisit că a făcut o mulțime de schimbări, inclusiv eliminând niște oameni din viața ei.

"Cred că a fost o curățare pe toate planurile, atât dieta, cât și oamenii din viață. Adică i-am schimbat, i-am eliminat, nu a fost ceva voit, dar pur și simplu, odată ce te pui pe primul loc și încerci să duci un stil de viață echilibrat, automat se elimină oamenii care te trag în jos", a mai spus Teodora Stoica.

