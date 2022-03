De ce s-a drogat George Burcea. Actorul a recunoscut totul. "Poliția venise la noi în acea seară"

"Atunci a fost o greșeală pe care o regret foarte sincer. A fost un moment dificil, a fost cearta cu Andreea, toată nebunia cu copiii, cu Poliția care venise la noi în acea seară. Am avut o scăpare, iar eu, atunci, așa am crezut că ar fi o scăpare. Am greșit grav, îmi asum lucrul ăsta, plătesc pentru acest lucru și îmi pare rău. Dar nu se va mai întâmpla. Și cred că fiecare om face, de-a lungul vieții, greșeli pe care le regretă amarnic", a spus George Burcea pentru Fanatik.

"O dată la săptămână, la lună, am fost testat de droguri"

"Din păcate s-a mediatizat foarte mult că Burcea este bețiv și drogat. Lumea nu știe faptul că eu, în ultimii doi ani, o dată la săptămână, la lună, de câte ori mi s-a cerut, eu am fost testat de droguri. Având în vedere că am avut două procese, eu nu aveam cum să fac lucrul acesta. În primul rând, nu îmi doresc să fac asta, am făcut o greșeală. NU eram dependent, să le fac în continuare. Și, cel mai important, eu am nevoie să am copiii aproape. Ce om normal la cap ar putea să repete o asemenea greșeală, să se drogheze în continuare? S-a propagat doar punctul de vedere al fostei, că eu sunt drogat și bețiv. Fără să se știe că eu sunt testat des", a mai spus actorul.

De ce a divorțat de Andreea Bălan

"Greșeala mea foarte mare a fost că eu niciodată nu mi-am dorit să fac jocul presei. Înțeleg lucrurile, dar nu am vrut să îl fac și poate am greșit. Ceea ce m-a dus la o relație foarte destabilizată cu presa, iar asta a făcut ca în momentul în care a apărut o știre, presa știind că sunt greu de contactat și că nu vorbesc, să scrie unele lucruri. Eu cred foarte mult, și o spun din propria experiență, că la un divorț nu se ajunge într-o săptămână, două. Este un mix de probleme, e un cumul de factori care se adună de-a lungul mai multor ani, luni, și care afectează relația. Oamenii din exterior nu înțeleg prea bine acest lucru. La noi a fost un cumul de factori, nu vreau să dezvolt", a spus George Burcea pentru fanatik.ro.

