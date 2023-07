De ce poartă Ozana Barabancea accesorii pentru păr: "Pornind de la Maica Domnului..."

"Am foarte multe accesorii de păr, pentru că eu consider că o femeie care poartă tot timpul ceva pe cap este mult mai elegantă și distinsă. Pornind de la Maica Domnului, care a avut tot timpul ceva pe cap, orice femeie care poartă un accesoriu care acoperă podoaba capilară este protejată. Am două geamantane de accesorii de păr și în continuare voi avea altele noi, pentru că voi cumpăra.

Cât despre cruci, am o colecție impresionantă, de peste 100 la număr, de toate formele. Îmi plac crucile mele, am aflat de la un fizician foarte credincios, nu-i spun numele, că Lumina Sfântă este suprapunerea câmpului magnetic electric, iar această suprapunere are loc în formă de cruce. Și atunci am zis, clar, crucea înseamnă, de fapt, lumină! Le prefer pe cele ortodoxe. Sunt foarte atentă la design. Și fiica mea poartă o cruce", a spus Ozana Barbancea pentru viva.ro.

"Nu mă duc la Dumnezeu doar când am probleme"

Ozana Barabancea a mărturisit de mai multe ori că are o relație specială cu Dumnezeu, găsind calea credinței în urmă cu mai mult timp. Anul trecut, aceasta a vorbit despre conexiunea pe care o simte cu Cel de Sus și despre cum a învățat să-L iubească și să-I mulțumească pentru toate lucrurile din viața ei, fie ele bune sau rele.

"Dumnezeu este cu noi toți, important este să fim noi cu ei, dacă nu este foarte simplu. În dragoste, este nevoie de doi. Dacă Îl iubești, și El te va iubi pe tine. Eu nu mă duc la Dumnezeu doar când am probleme, relația noastră este permanentă și Îi mulțumesc pentru tot ce mi-a dat, fie că sunt bune sau rele. Așa este normal, să-I dăm Slavă lui Dumnezeu pentru toate aceste probleme, ele ni se dau pentru a ne smeri, pentru a învăța să iertăm, este simplu. Dacă am învăța asta, am trăi mai înțelept.

Încercăm să mergem și la biserică, iar de la Sfânta Liturghie nu trebuie să lipsim, măcar o jumătate de oră să stăm. La 7 am mers la Catedrală, de Sfântul Dumitru, nu era aglomerație. Când m-am întors, se făcuse coadă, pe unde trec eu de obicei se adună apoi lumea.”, a declarat Ozana Barabancea, în cadrul emisiunii Exclusiv VIP, de pe Prima TV, scrie spectacola.ro.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News