De ce mănâncă David Popovici cu ochii închişi? Universitatea Duke, SUA: Trebuie să aştepţi cel puţin 30 de minute după masă, înainte să înoţi!

Nu înotaţi decât după o jumătate de oră sau chiar o oră după masă! E sfatul antrenorilor, al părinţilor şi profesorilor de înot. De unde această regulă? Unii cred că pot apărea crampe la stomac pentru că sângele este pompat în brațe și picioare, nu în intestine sau că organismul deviază sângele necesar în procesul de digestie departe de brațe sau picioare, ceea ce îţi va crea dificultăţi la înot. Este posibil ca acest mit să provină dintr-un manual pentru cercetașii din anul 1908. Acolo înotătorii sunt avertizaţi să aștepte după ce au mâncat înainte de a se arunca în apă. Se credea că digestia și efortul ar fi în competiție pentru sânge și oxigen, provocând crampe.

Cercetătorii de la Universitatea Duke din Carolina de Nord, SUA, au dezvăluit că teoria „nu ține apă‟. Mâncatul deviază sângele către tractul intestinal, dar nu este suficient pentru a perturba funcția membrelor. Înotătorii pot avea crampe minore, dar nimic care să-i pună în pericol. Niciodată n-a fost atribuit vreun deces din cauza înotului după masă. Unii înotători de anduranță chiar mănâncă înainte de a intra în bazin pentru a avea energie să înoate. Campionul nostru, David Popovici, are şi el reguli stricte legate de masă şi înot. Acesta se trezeşte cu două ore înainte de antrenament pentru a mânca.

Un aliment trebuie evitat înainte de a înota

Există totuşi o băutură care ar trebui evitată înainte de a merge la înot, deoarece poate crește riscul de înec, iar acesta este cea care conţine alcool. Alcoolul este răspunzător de 70% din decesele legate de recreerea în apă. Alte cauze sunt: lipsa gardurilor în jurul piscinelor, imposibilitatea de a înota, lipsa vestei de salvare.

David Popovici a ajuns la 7 mese pe zi: "Uneori am și 8!"

Înotătorul român, care a devenit un adevărat star în ultimele luni, spune că, de obicei, mănâncă de 7-8 ori pe zi, ca un culturist. El a spus ce mănâncă de obicei și a explicat și motivul din spatele acestei strategii de alimentație. "Am o masă înainte de antrenament și o masă imediat după antrenament. Ajung acasă, mai mănânc ceva. După aceea, am prânzul. Când zic ceva, e o masă normală. Important e să mănânc sănătos şi să mă feresc de fast food sau chestii de genul. Prânzul e ceva de a patra masă. După prânz poate mai mănânc ceva, poate un snack, un baton mai mare, imediat după antrenament. Şi după care am cina. Cred că s-au adunat 7. Uneori am şi 8. Am nevoie, pentru că ard foarte mult. Cred că dacă m-aş lăsa de înot brusc, m-aş îngrăsa imediat. Mă ajută şi metabolismul puţin, dar faptul că înot, în medie, într-o zi obişnuită, 15 kilometri pe zi, ard foarte mult", a spus David Popovici, la podcastul Fair Play.

De ce mănâncă David Popovici cu ochii închişi

În urmă cu două luni, David Popovici a spus și care sunt alimentele pe care le consumă de obicei și cum le combină. Campionul român are primul antrenament de la ora 06:30, iar părinții săi se trezesc mai devreme și îi aduc mâncarea la pat, pentru a se hrăni cu două ore înainte de antrenament. "Mănânc bine dimineața. Mănânc cu ochii închiși, ca să dorm la loc, o fac de mic și văd că funcționează la mine”, a declarat David Popovici pentru Digi Sport.

