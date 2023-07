De ce Camelia Potec a ascuns sarcina de soțul ei. A aflat de față cu toată familia: "Eu ce să fac cu ăștia?"

"Starea mea de sănătate a fost fără energie, iar corpul meu a cedat puțin la începutul anului. Am avut și anemie. În urma analizelor, am aflat că o să avem un bebe. Eu am aflat pe 19 februarie, de ziua mea, știam că sunt însărcinată. Dar, având analizele la pământ, nu am fost întrebată dacă este ceva mai mult.

El a aflat de ziua lui. A fost simplu cadoul pentru el, pe data de 3 martie. I-am dat o pereche de botoșei albi de bebeluși. A aflat de față cu toți, cu toată familia la masă. A rămas surprins: "Eu ce să fac cu ăștia?". Asta a fost reacția lui și nu i-a venit să creadă” , a spus Camelia Potec pentru Fanatik.

"Am vrut să mă fac bine și apoi i-am dat și lui vestea"

"Nu i-am spus pentru că fiecare eram angrenați în ce aveam de făcut, cumva am mers înainte. Din cauza stării mele de sănătate, nu știam sigur dacă voi reuși să păstrez sarcina. Întotdeauna, primele trei luni sunt mai dificile. Nu am vrut să intre în panică nici el, nici noi ca discuție. Am vrut să mă fac bine și apoi i-am dat și lui vestea”, a mai spus ea.

"Nu ne mai așteptam. După ce anul trecut nu am reușit să rămân, am crezut că nu vom mai face copil, având în vedere și vârsta. Noi speram ca eu să rămân însărcinată anul trecut. Ne-am dorit de pe atunci să-i mai oferim Caeliei un frățior sau o surioară. Din păcate, nu a fost să fie. Am mulțumit Domnului pentru ceea ce avem și am înțeles că nu întotdeauna le poți avea pe toate. Cumva ne luaserăm gândul de la copil”, a spus Camelia Potec.

Camelia Potec și soțul ei, Sebastian Tudor, au devenit părinți pentru prima oară în anul 2018, când a fosta mare înotătoare a adus pe lume o fetiță - pe Caelia Ioana.

Cine este Camelia Potec

Camelia Potec s-a născut la 19 februarie 1982, la Brăila. A început înotul de performanţă la Liceul cu Program Sportiv din oraşul natal, sub îndrumarea profesorului Ion Ionescu. Multipla campioană naţională de junioare s-a afirmat în premieră pe plan internaţional în 1995, la Bath, la cea de-a treia ediţie de vară a FOTE (Miniolimpiada - denumire prin care mai era cunoscută competiţia la acea vreme), unde a obţinut două medalii de aur la 100 şi 200 metri spate, conform site-ului cosr.ro.

În 1996, la campionatele europene de juniori de la Copenhaga a obţinut trei medalii de bronz la 100, 200 şi 400 metri liber. Un an mai târziu, la Glasgow, la toate cele trei probe, Camelia Potec a transformat bronzul în aur, scrie Agerpres. Deşi junioară, în 1997, Camelia Potec a participat şi la ediţia europeană de seniori de la Sevilla, obţinând medalia de bronz la 200 metri liber.

La competiţia europeană de la Istanbul (1999) a obţinut primele medalii de aur în competiţia seniorilor, la 200 şi 400 metri liber, iar la ediţia similară din 2000 a cucerit prima sa medalie de aur la ştafetă, la 4 x 200 metri liber. A doborât de 11 ori recordul naţional în diferite probe, a stabilit un nou record european, în 2010, în cadrul campionatelor naţionale ale Franţei în proba de 1.500 metri liber şi a participat la patru ediţii ale Jocurilor Olimpice de vară.

După JO de la Sydney a început să se antreneze cu profesoara Doina Sava, iar în 2004, la JO de la Atena, a obţinut cel mai mare rezultat al carierei sale - titlul olimpic la 200 m liber. Pentru JO de la Beijing, unde a stabilit trei noi recorduri naţionale, Camelia Potec s-a pregătit, din 2007, şi sub comanda francezului Philippe Lucas, fostul antrenor al vedetei înotului francez Laure Manaudou, multiplă medaliată olimpică, mondială şi europeană.

În anul 2005, Camelia Potec a absolvit Facultatea de Economia Turismului Intern şi Internaţional, din cadrul Universităţii Româno - Americane din Bacău. În 2011, şi-a luat masteratul cu lucrarea "Psihologia Sportului de Performanţă". În 2020, a absolvit Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii din cadrul Universităţii "Vasile Alecsandri" din Bacău.

În 2012, după JO de la Londra, s-a retras din activitatea competiţională şi s-a implicat în administraţie, iar la 31 octombrie 2013 a fost aleasă în funcţia de preşedinte al Federaţiei Române de Nataţie şi Pentatlon Modern (FRNPM), devenind, la 31 de ani, cel mai tânăr preşedinte de federaţie din România, precizează site-ul cosr.ro.

Se numără printre membrii fondatori ai Fundaţiei "Casa Campionilor", din 2006, şi al Fundaţiei "Camelia Potec", din 2018.

Este membru în Biroul Executiv al Ligii Europene de Nataţie (LEN), din 2016, membru în Comisia Sportivilor din cadrul Federaţiei Internaţionale de Nataţie (FINA), din 2013, şi membru în Comisia Tehnică de Înot din cadrul Federaţiei Internaţionale de Nataţie pentru Amatori, din 2017. În 2016, a fost aleasă în funcţia de vicepreşedinte al Comitetului Olimpic şi Sportiv Român.

A primit titlul de Maestru Emerit al Sportului, mai aminteşte site-ul cosr.ro.

În august 2021, Camelia Potec a fost realeasă, pentru a treia oară consecutiv, în funcţia de preşedintă a Federaţiei Române de Nataţie şi Pentatlon Modern. La 18 decembrie 2021 a primit trofeul "2021 FINA Presidential Award", în cadrul Congresului Extraordinar al FINA de la Abu Dhabi.

