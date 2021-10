"Dl Chirieac, dvs sunteţi cu politica externă, un reputat analist. Eu am auzit diverse detractări la adresa dlui preşedinte că se duce la Sharm El-Sheik. Dimineaţă am văzut că s-a dus în vizită oficială. Acuma, la câtă nebunie e în România, are vreun înţeles ascuns că dl Iohannis s-a dus în Egipt să se întâlnească cu dl El-Sisi?" a întrebat Mugur Ciuvică.

"Eu vă spun, dar nu ziceţi că ştiţi de la mine. El-Sisi e fostul şef al serviciilor secrete egiptene...", a spus Bogdan Chirieac.

"Adică e un fel de Hellvig (n.r. Eduard Hellvig, fost şef al Serviciilor Secrete ale României)", a replicat Mugur Ciuvică.

"Deci vreau să spun că dumnealui a reuşit să pacifice Egiptul, că ştim ce a fost acolo. E un factor pozitiv. Dl Ciucă a vorbit de armistiţiu. Şi poate, pentru a ajunge la armistiţiu, s-a dus dl Iohannis în Egipt pentru a vedea de la El-Sisi cum i-a pacificat pe toţi. Nu ştiu dacă pacificarea din Egipt se poate aplica în România", a mai spus Bogdan Chirieac.

Conform comunicatului remis de Administrația Prezidențială, președintele României, Klaus Iohannis, efectuează astăzi, 27 octombrie 2021, o vizită de stat în Republica Arabă Egipt, la invitația omologului său, Președintele Abdel Fattah El-Sisi.

Vizita se desfășoară în cadrul dialogului bilateral foarte bun din ultimii ani, precum și în contextul aniversării în 2021 a 115 ani de relații diplomatice dintre România și Republica Arabă Egipt.

Cu prilejul consultărilor oficiale, Președintele României și Președintele Republicii Arabe Egipt vor evalua posibilitățile concrete de a dinamiza și aprofunda dialogul politico-diplomatic și cooperarea la toate nivelurile, extinderea și diversificarea colaborării româno-egiptene pe plan economic, inclusiv prin stimularea schimburilor comerciale și a investițiilor, precum și în noi domenii sectoriale de interes pentru cele două state.

Discuțiile vor include și teme actuale de politică internațională, cu accent pe evoluțiile politice și de securitate din regiunea Orientului Mijlociu și eforturile de mediere în dosare de interes.

În cadrul vizitei de stat în Republica Arabă Egipt, Președintele României, Klaus Iohannis, va avea întrevederi și cu Președintele Camerei Reprezentanților din Parlamentul egiptean, Hanafy Ali El-Gebaly, și Președintele Senatului din Parlamentul egiptean, Abdel-Wahab Abdel-Razeq.