De ce a divorțat Denisa Tănase de primul soț: "Nu aș fi vrut să spun public"

"Noi eram în turneu, părinții erau și ei cu noi și surpriza a venit din faptul că a fost o decizie de azi pe mâine. Când ne-am hotărât noi, le-am spus și lor, doar că noi ne-am hotărât așa, într-o secundă. Fostul meu soț a venit acolo pentru că noi am fost două sau trei luni în turneu, așa că el a venit să mă vadă și așa ne-am hotărât noi, pe loc. Ne-a inspirat Vegasul. Și le-am spus alor mei: „Uite, noi vrem să ne căsătorim' și se întâmpla în foarte puțin timp. Mama își dorea o nuntă tradițională, să ne invităm rudele, să fie ca la carte, cum probabil își imaginează fiecare mamă din generația ei. Pentru noi nu conta atât de mult, dar a fost un eveniment mic, intens și drăguț", a spus Denisa Tănase, în cadrul emisiunii "40 de întrebări" cu Denise Rifai, scrie viva.ro.

S-a certat cu sora ei, Raluca, înainte de nuntă

"Într-adevăr, a fost cu ceva dramă înainte pentru că a fost și momentul în care am avut pentru prima oară în viața noastră o divergență cu sora mea pe acest subiect, dar cred că toată încărcătura de dinainte s-a dezamorsat în timpul ceremoniei. (…)

I s-a părut că a fost o decizie luată prea repede. Ea (n.r. Raluca) cumva era vocea părinților mei pentru că ăsta a fost un rol pe care ea și l-a asumat în familia noastră, acela de persoană care echilibrează lucrurile și încearcă să-i împace pe toți și să se asigure că toată lumea e bine. Eu, rebelă din fire, nu mi s-a părut nimic ciudat să facem chestia asta de pe astăzi pe mâine. În continuare, nu mi se pare ciudat și nu-mi pare rău că am luat decizia ad-hoc, pentru că erau niște emoții autentice și îmi pare bine că le-am trăit așa cum le-am simțit", a mai spus artista.

"Nu aș fi vrut să spun public"

"O căsnicie nu se termină pentru că ești foarte fericit sau că e foarte bine acolo. Și automat noi am trecut amândoi prin momente mai puțin plăcute. Și, evident, au fost momente când plângeam în casă, îmi ștergeam lacrimile, ieșeam din casă și aveam o emisiune tv. Nu aș fi vrut să spun public, pentru că nu sunt neapărat nici de partea asta. Întotdeauna am considerat că discreția și eleganța sunt esențiale, inclusiv pentru o persoană publică. Nu mi-a plăcut să joc rolul victimei, deși mi-ar fi fost foarte ușor și am destule povești din viața mea pe care, dacă le-aș fi spus, probabil că aș fi fost simpatizată, adulată, iubită, din postura asta de victimă, nu cred că m-ar fi ajutat", a declarat Denise Rifai.

