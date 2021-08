De astăzi începe DISTRUGEREA DEFINITIVĂ, cu buldozerul, a litoralului românesc. Operatorii economici sunt disperați: Vom fi obligați să închidem. Nu înțelege nimeni

Mai mulți administratori de plajă de la Mamaia au riscat și au mutat șezlongurile mai aproape de apă, deși nu au voie să facă acest lucru. Au primit amenzi toată luna iulie, iar acum se încearcă distrugerea lor definitiv. Comercianții nu mai sunt lăsați să își desfășoare activitatea, iar turiștii sunt forțați să meargă 500 de metri până pe malul mării. Practic se încearcă terminarea totală a afacerilor de pe litoralul românesc.

Operatorii de plajă, nemulțumiți de faptul că suprafețele pe care le-au închiriat nu se mai întind până la apă, ci chiar sunt departe de ea, au amplasat șezlonguri și umbrele și pe noua plajă, ca să fie pe placul clienților.

Asta în contextul în care suprafața de plajă mărită nu a fost cadastrată, deci nici intabulată încă, aspecte ce au făcut imposibilă organizarea de licitații pentru închirierea sa. Practic, statul nu a făcut nimic, iar administratorii plajelor au fost lăsați de izbeliște încercând cumva să supraviețuiască.

Inspectorii ABADL, înștiințare pentru operatorii de pe plajă

Acum Administrația Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral a transmis o înștiințare către toți operatorii comerciali care au mici afaceri în Mamaia. Trebuie să elibereze, de urgență, suprafața de plajă ocupată „ce nu face obiectul contractului de închiriere, să procedeze apoi la salubrizarea zonei și aducerea plajei la starea inițială”.

Cum era de așteptat, până acum comercianții nu au dat curs solicitării, astfel încât începând de astăzi, ora 20:00, dotările amplasate pe suprafața de plajă pentru care nu se dețin acte tehnico-juridice vor fi ridicate de către ABADL.

Astfel, în această seară, operatorii efectiv vor fi luați pe sus cu buldozerele, asta după ce toată vara au fost amendați. Este un haos total pe litoralul românesc, odată cu lărgirea plajei, iar nimeni nu face altceva decât să dea amenzi și să facă praf ce a mai rămas.

Bogdan Chirieac este de părere că acțiunea pare a fi împotriva turismului românesc, să se distrugă ce a mai rămas din el: „Am impresia că cineva dorește să distrugă, cu orice preț, turismul românesc și operatorii să fie scoși în afara regulilor economice”.

Cine va suporta cheltuielile generate de această acțiune? Tot omul care are o mică afacere pe plajă și care încearcă să supraviețuiască

Redactorul Andrada Oană a contactat un operator de pe litoral pentru a vedea și cum arată situația prin ochii unui om direct afectat de aceste modificări și decizii.

„Au făcut toată această mărire a plajei, lățire a plajei, fără un studiu de impact, în primul rând. Apoi, ni s-a impus să renovăm beach barurile pe costurile noastre. Au stricat tot ce aveam acolo. Înainte, până la apă aveam 20-30 de metri. Acum avem 300 de metri. Între noi și apă este ca un deșert. Să nu mai vorbesc de calitatea nisipiului! De fapt, înainte aveam nisip, acum, dintr-odată, avem scoici. Nu înțeleg de ce s-a făcut. Sau chiar dacă s-a făcut această lățire a plajelor, nu înțeleg de ce într-o parte s-a lățit cu 50 de metri, iar în alta cu 300 de metri. De la 50 de metri la 300 de metri... o distanță foarte mare! Pe căldurile astea, nu vrea nimeni să meargă! Clientul refuză să meargă dacă nu stă lângă apă. Ceea ce nu mi se pare corect este faptul că oamenii cu cearceafuri au voie, iar noi, ca operatori care de fapt plătim chiria la plajă, nu avem voie să o folosim.”, ne-a declarat unul dintre operatorii de pe litoral.

El ne-a precizat și că, din cauza măririi, sezonul s-a scurtat, iar acum mai au doar trei săptămâni

„Nu înțelege absolut nimeni. Nu am avut nicio reducere, plătim în continuare chiria plajei. Anul acesta, din cauza măririi, ni s-a scurtat sezonul. Ni s-a dat voie să deschidem plajele la 1 iulie. Am avut numai și numai probleme în sezonul acesta. În plus, mai sunt încă trei săptămâni de sezon. Am înțeles că nu este legal să punem acolo, dar clientul vrea acolo! Clienții și-au dus șezlongurile până acolo... sunt ale lor.’, a mai spus operatorul pentru Andrada Oană, redactor DC News.

Întrebat dacă s-a gândit la ce va face mai departe, dată fiind situația, operatorul economic ne-a spus că, în cazul în care vor fi obligați să se mute de la malul mării, vor închide.

„Dacă vin să spună că o să demoleze sau că o să ne mai dea amenzi, pentru că ne-au mai dat, vom fi obligați să închidem! Altfel, nu se merită”, a conchis operatorul de pe litoral, precizând că toți din breaslă se confruntă cu aceste probleme și că „nu înțelege nimeni”.

De asemenea, redactorul DC News Andrei Itu a discutat cu Roberto Tortora, operator de plajă, despre acest subiect:

„Pe de o parte, doresc să ne amendeze, dar și să demonteze accesoriile de pe plajă. Astăzi au trimis comunicatul cu deadline, ora 20.00. În acest moment, afacerile sunt falimentare pentru că nu se poate lucra în aceste condiții. Pur și simplu, turiștii vin să vadă și pleacă. Nu vor să stea pe plajă. Eu am cerut suspendarea contractului, nu mi s-a acceptat. Nu se știe din ce motiv. Probabil, este o frică de asumare de responsabilitate. Prin urmare, omul face ce poate, ce consideră. Nu știu ce să spun, cine are dreptate, cine nu. Ce este sigur este faptul că suferă turistul și turismul! Operatorii de plajă, băgați în faliment, asta este, dar turiștii pleacă! În momentul actual, în Mamaia este cam deșert, nu prea sunt turiști!', a declarat Roberto Tortora, operator de plajă, pentru DC News.

În urma lucrărilor de lărgire, Administrația Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral (ABADL) anunţa că stațiunea Mamaia are din acest sezon estival o suprafață de plajă nouă de peste 50 de hectare.

Lucrările de lărgire a plajelor au făcut parte din proiectul numit Reducerea eroziunii costiere, faza II ( 2014-2020), fiind implementat de Adminsitrația Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral. Este vorba despre reducerea eroziunii costiere pentru 11 sectoare: stăvilarele Edighiol/Periboina, Mamaia, Tomis-Cazino, Agigea, Eforie, Costinești, Olimp, Jupiter-Neptun, Balta Mangalia– Venus- Aurora, Mangalia-Saturn, 2 Mai. Proiectul, cofinanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare, are o valoare de 3,8 miliarde de lei.

În luna martie, lucrările au fost afectate pentru o perioadă scurtă de timp după ce zona din larg de unde se extrăgea nisipul nu a mai putut fi exploatată. Procurorii DNA spun că în adâncuri au fost descoperite fragmente cu potențial arheologic. Ar putea fi vorba chiar de o corabie antică. Perimetrul respectiv a fost verificat în 2017 de către arheologii de la Muzeul de Istorie din Constanța, care au trimis raportul către Ministerul Culturii.