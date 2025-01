David Pușcaș, fiul adoptiv al Luminiței Anghel, cere bani pe TikTok. Riscă să fie dat afară din chirie: "Eu sunt a doua Ioana Tufaru"

David Pușcas a avut mai multe apariții, recent, la emisiunea lui Dan Capatos. După o absență de câteva luni bune de la emisiunile tv, fiul adoptiv al Luminiței Anghel a revenit în show-ul de la Antena Stars, ca invitat, unde s-a plâns de situația grea în care se află. Nu are loc de muncă, nu are cu ce plăti chiria și se descurcă la limită.

În urmă cu o zi, David Pușcas a postat pe TikTok un clip în care îi acuza pe cei care i-au închiriat garsoniera că nu i-au făcut bine calculele și că, deși le-ar fi dat chiria la timp, i s-a reproșat că e încă în urmă cu plățile. Ulterior, tânărul a șters clipul de pe TikTok, probabil când și-a dat seama că a făcut o gafă și că acest lucru i-ar putea compromite și mai mult situația în care se află.

Pe unul din live-urile de pe TikTok, tânărul a spus că nu e singurul care cere bani pe Revolut și că nu se simte jenat să facă asta. "A doua Ioana Tufaru. Așa îmi zice lumea" - a spus David Pușcaș pe live.

„Eu nu știu cum am ajuns în situația asta, crede-mă. Lucrez și acum, am venit de la muncă. Ideea este că am rămas cu septembrie neplătit. Pe 1 septembrie e ziua mea și am vrut să îmi fac și eu un cadou. Am rămas cu lunile septembrie și noiembrie neplătite. În octombrie parcă am plătit. Am 250 de euro chiria. Mi-a scris proprietara. Probabil că o să vadă emisiunea. Vreau să îmi cer milioane de scuze”, a spus David Pușcaș în emisiunea Un show Păcătos.

