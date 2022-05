David Puşcaş, dezvăluiri traumatizante despre copilăria cu Luminiţa Anghel: "Eu nu aveam dreptul să deschid frigiderul să mănânc"

Unele dintre cele mai sfâșietoare momente povestite de David au legătură cu Silviu Dumitriade, soțul Luminiței Anghel. Potrivit spuselor tânărului, acesta l-ar fi tratat oricum altfel dar nu ca pe fiul său.

Reguli şi stricteţe ca-n armată

David spune că tatăl său adoptiv i-a aplicat tratamente "mai ceva ca-n puşcărie". "El a schimbat lucrurile în casă. Nu m-a dorit. Nici familia lui. Mi-au impus o grămadă de restricții, de intrat în casă, de ajuns acasă. În liceu trebuia să ajung la ora 20:00 în casă, dacă depășeam era nasol, eram pedepsit, eu nu aveam dreptul să deschid frigiderul să mănânc. Nu aveam voie în sufragerie cu ei, trebuia doar să stau în cameră închis", a povestit David Pușcaș în emisiune.

Mai grav, în afara acestor restricții, David ar fi fost supus și unor "corecţii corporale", care și-au pus amprenta ireversibil asupra sa. "M-a călcat în picioare, efectiv. Nimeni în viața mea nu a dat în mine cum a dat el în mine, m-a călcat în picioare. Pumni, picioare. Mama era sus în sufragerie și nu s-a băgat", susţine David.

A dormit în scări de bloc

A suferit pedepse crunte, iar atunci când întârzia şi nu ajungea acasă la ora stabilită, David nu mai era lăsat să intre în casă, fiind nevoit să doarmă pe unde apuca. „Am dormit în scări de bloc. Chiar și în scara blocului în care locuiam. Nu am fost primit în casă nici când era iarnă și frig afară”, a rememorat David.

Ce regretă artistul

Unul dintre marile regrete ale tânărului este că atunci când Luminița Anghel s-a separat de Marcel Pușcaș, bărbatul alături de care artista l-a adoptat pe David, nu a ales să trăiască împreună cu tatăl său. „M-am simțit vinovat că nu m-am dus la tata. Cu mama nu mai am nici o treabă. Am trăit 18 ani în casa unui străin. Oare ce am însemnat pentru ea? Ea a spus că a adoptat la impuls”, a mai declarat fiul Luminiței Anghel, despre care David spune că este o persoană toxică.

Luminița Anghel s-a căsătorit, în 2012, cu Silviu Dumitriade. Cei doi au un băiat, Filip. David a fost adoptat de artistă atunci când era măritată cu Marcel Pușcaș. Anterior căsniciei cu Pușcaș, Luminița a mai fost căsătorită cu Dragoș Anghel.

În urmă cu ceva timp a lansat şi o piesă pe care a dedicat-o Luminiţei. Prin versuri, David pare că îi cere iertare. Mesajul este emoţionant:

