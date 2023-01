Darius Mabda, câştigătorul Românii au Talent în 2022, a impresionat juriul America's Got Talent. Juraţii l-au asemănat cu Nadia Comăneci

Captură Youtube America's Got Talent

Darius Mabda a impresionat România în 2022, când a câştigat marea finală a concursului Românii au Talent, iar acum dă pe spate publicul din întreaga lume. El s-a înscris la America's Got Talent, a trecut în etapa următoare, şi i-a făcut pe juraţi să îl asemene cu Nadia Comăneci.

Copleşit de emoţii încă dinaintea numărului, Darius Mabda a reuşit să ofere o prestaţie excelentă pe scena America's Got Talent. Băiatul de doar 14 ani a mărturisit, de altfel, că este "foarte emoţionat, pentru că este prima dată când sunt în SUA. Sunt mai emoţionat acum, aici, la America's Got Talent All Stars, pentru că este cea mai mare scenă din lume".

Cei trei juraţi, Heidi Klum, Simon Cowell şi Howie Mandell, l-au aplaudat în picioare pe adolescentul din România, iar apoi i-au lăudat prestaţia excelentă.

"Eşti incredibil. Nu eşti doar dansator, eşti aproape contorsionist. Este incredibil că faci asta de doar şase ani. Cum te-ai apucat de asta?", a întrebat Heidi Klum.

"M-am apucat de dans după ce m-am uitat la America's Got Talent", a răspuns românul, răspuns care i-a surprins pe juraţi.

"Stai un pic? Doar după ce te-ai uitat la mine ai învăţat să dansezi aşa?", a răspuns, amuzat, Howie Mandell.

"Da, eşti incredibil. Absolut minunat. Îmi taie respiraţie să mă uit la tine, nu sunt deloc surprinsă că ai câştigat în România!", a mai spus Heidi Klum.

"Eşti o combinaţie între Nadia Comăneci şi Boris Barîşnikov. Eşti un dansator fantastic, un acrobat, un atlet. Ne-ai arătat o demonstraţie a unuia dintre cele mai impresionante talente din lume şi mă gândesc că fanii au fost daţi pe spate de ceea ce au văzut!", l-a lăudat Howie Mandell.

"Erai atât de emoţionat la început şi când ai început, mă gândeam sincer că am mai văzut asemenea numere. Dar apoi totul s-a schimbat. Am mult respect pentru tine. Ai 14 ani, ai câştigat în România, dar vii aici şi concurezi cu unii dintre cei mai buni. Cred, însă, că după prestaţia asta, ai o şansă mare", a concluzionat Simon Cowell.

Darius Mabda este din Oradea, dar studiază la o școală de coregrafie din Cluj.

Acesta a povestit că locuieşte într-un internat din Cluj-Napoca, fiind elev la Liceul "Octavian Stroia". Părinţii au rămas în Oradea, unde mama lucrează ca secretară la o firmă de construcţii, iar tatăl său este pensionar, după ce a lucrat în poliţie. CITEŞTE AICI MAI MULTE

