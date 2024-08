Dana Marijuana, prinsă drogată la volan. A fost depistată pozitiv la canabis și amfetamine

Se pare că Dana Coteanu (alias Dana Marijuana) nu mai locuiește momentan la locuința ei de vară. Cel mai probabil, după incidentul de astăzi când polițiștii au surprins-o sub influența substanțelor interzise în timp ce se afla la volan pe DN 39, în apropiere localității 2 Mai. Aceasta și-a făcut bagajele și a plecat în grabă, cel puțin așa reiese din spusele vecinilor care zic că nu au mai văzut-o de ieri.

Dana Marijuana se afla la volanul mașinii sale când, în jurul orei 14:00, polițiștii au oprit-o pentru un control de rutină, iar după ce a fost testată cu drugtest-ul s-a stabilit că se afla sub influența substanțelor interzise, mai exact canabis și amfetamine. Mai mult decât atât, bărbatul care o însoțea și care se afla pe scaunul din dreapta în față avea o cantitate de canabis asupra lui. Dana Marijuana a fost dusă la Spitalul din Mangalia pentru a i se recolta probe de sânge, rezultatul fiind așteptat în maxim 72 de ore. Până atunci nu mai are dreptul de a conduce mașina. În plus, cântăreața de hip-hop este cercetată și penal pentru săvârșirea infracțiunii de conducere sub influența substanțelor psihoactive.

Dana Coteanu, în vârstă de 44 de ani, care a rămas în memoria colectivă drept prima cântăreață de rap și hip-hop din anii ’90, s-a făcut remarcată din momentul în care a început colaborarea cu La Familia. La un moment dat s-a certat cu Puya din motive care țineau de bani și drepturi de autor (după cum a dezvăluit în emisiunea "În Oglindă") dar ulterior cei doi au făcut pace și chiar a fost invitată la concertul de relansare al trupei de anul trecut.

De ce s-a mutat din București

Marijuana scria în luna septembrie a anului trecut că merge mult mai des pe litoral, la Vama Veche, și a ales să locuiască într-un container fără curent electric din cauza „răutăților” oamenilor dar și pentru că nu mai făcea față costurilor de întreținere din București.

„Decizia de a părăsi Bucureștiul nu a venit de pe o zi pe alta sau că m-am inspirat eu de la cineva anume. Nu mai suportam energiile bucureștene și asta a dus la decizia mea de a mă muta la mare”, potrivit click.ro.

De remarcat că verificările pe litoral au fost intensificate după accidentul de anul trecut din localitatea 2 Mai, în care Vlad Pascu, aflat sub influența drogurilor, a urcat la volan și a lovit mai multe persoane. În urma incidentului, două dintre acestea și-au pierdut viața.

"Cea mai fidelă fată" și-a început cariera de solistă în 1994. A colaborat cu casa de discuri Cat Music. Alături de La Familia a lansat piesele „Tupeu de borfaș” și „Tre’ să spun”. De-a lungul timpului a colaborat cu numeroase trupe și artiști din România. A lansat în anii ’90 două albume intitulate „Cea mai fidelă fată” și „Fii pe fază”. Dana Marijuana a lansat în anul 2018 și o carte, „Poveste de cartier”.

