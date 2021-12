Dan Negru, nemulţumit după ce "Singur Acasă" a fost pe Antena 1: Eşti lider când eşti original

Foto: Instagram Home Alone

Dan Negru nu s-a ferit să îşi exprime nemulţumirea după ce Antena 1 a preluat drepturile de televizare pentru filmele "SIngur acasă" în acest an.

"Anul ăsta, filmul "Home Alone" și-a mutat casa de la o televiziune la alta.

La anul și-o schimbă iar in goana după profit pe o piață media românească in care unii se copiază pe alții și toți se faultează...

Nu mi-a plăcut niciodată copy-paste-ul.

Esti lider când ești original.

"Cu penele altuia te poți împodobi dar nu poți zbura". -Blaga-

Povestea însă există și-n Polonia. Dar cu alta morală:

Home Alone se difuzează in Polonia din 1992 pe aceeași televziune, Polsat. În 2010 Polsat a anunțat ca nu mai cumpără drepturile pentru film din rațiuni financiare.

Nicio altă televiziune concurentă nu s-a grăbit să le fure brandul.

Polonia a depășit foamea de a face bani in bussines cu orice preț, chiar și furând armele adversarului La presiunea publicului, Polsat a cumpărat din nou drepturile pe "Home Alone" in Polonia.

A fost o lecție de eleganță și moralitate in istoria televziunii europene.

Noi suntem departe...

Nu tot ceea ce poate fi numărat contează și nu tot ceea ce contează poate fi numărat. – Albert Einstein", a scris Dan Negru pe Facebook.

De ce se uită românii la Singur Acasă în fiecare an

"It's a Wonderful Life, al lui Frank Capra, este pe primul loc în topul meu al filmelor de Crăciun. Filmul face 75 de ani anul acesta. Pe locul doi ar fi Miracolul De Pe Strada 13, cu Natalie Wood, dar pe Moş Crăciun l-aş lua pe cel din remake, adică pe Richard Attenborough. Pe locul al treilea ar fi un desen animat de la Disney, după Poveste de Crăciun a lui Dickens. Sigur, avem şi Love Actually, şi Nopţi Albe la Seattle.

Home Alone nu intră în topul meu niciodată, dar într-adevăr toată lumea e în continuare fascinată. M-a surprins faptul că lumea ţine minte inclusiv cum îl cheamă pe puşti, chiar şi după 30 de ani. Cred că este un sindrom domnul Goe, un fel de domnul Goe american, şi de asta funcţionează aşa de bine. Dar eu voi prefera mereu nespresso nechezolului. Pentru mine, nespresso este filmul lui Frank Capra, în timp ce nechezolul este Home Alone. Nu cred (n.r că va veni ziua în care lumea nu se va mai uita). A rămas în memorie, e ca atunci când în copilărie mama arde mâncarea, iar adultul spune că mâncarea mamei e mai bună decât a soţiei, pentru că era arsă. Cu asta au deschis mulţi ochii după revoluţie. E o tradiţie, dar una nefericită. Un fel de Crăciun pe cartelă, aşa. Dar de ce nu putem avea un Crăciun minunat?", a spus Irina Nistor pentru DC NEWS.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Acest articol reprezintă o opinie.