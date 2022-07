Dan Negru, din Grecia: Litoralul grecesc, o adunătură de Eforie a anilor `90. Atena a ajuns de mult un ghetou

Datele de la începutul sezonului arătau că Grecia așteaptă, în acest an, peste 1,4 milioane de turiști români. Turismul, pentru Grecia, reprezintă 25% din PIB. Anul acesta este anul revenirii, după doi ani de pandemie, un an al revenirii caracterizat de multiple crize și de inflație, ce a scumpit prețurile din frumoasa Elada. Și totuși, frumusețea e în ochii privitorului. Celebrul realizator de televiziune Dan Negru nu pare atât de încântat de locurile descoperite în Grecia. El o compară, în multe locuri, cu stațiunile Eforie din anii `90.

”Dacă noi aveam tradiția si istoria Greciei și prezentul ei de azi, i-am fi crucificat pe toți”

”Când stăm în genunchi, alții ni se par mari! Am ajuns printr-o conjunctură in Grecia. Știam că Atena, leagănul civilizației democratice a ajuns demult un ghetou. Litoralul grecesc însă, lăudat mereu de noi, pare, în multe locuri o adunătură de Eforie a anilor '90.

Oamenii, grecii, admirabili. Ei știu că turismul e singura lor salvare într-o țară în care statul a eșuat. Economia Greciei se bazează pe veniturile din turism.

Dacă noi aveam tradiția si istoria Greciei și prezentul ei de azi, i-am fi crucificat pe toți. Suntem mult peste ce are Grecia azi! Noi, cei asupriți mereu în istoria noastră, n-am decăzut așa cum au făcut-o grecii de-a lungul istoriei lor. În 200 de ani de la independență, Grecia a intrat în faliment de 7 ori. Când ni se pare ca alții sunt mai mari decât noi, să ne ridicam din genunchi!” a scris Dan Negru, pe Facebook.

Anul acesta, după ce am citit un articol despre Kavala, am decis că e cazul să nu o mai ocolim. Am ales Kavala ca destinație de vacanță, un mic orășel din Grecia, aflat vizavi de celebra insulă Thassos. Nu doar că este un orășel ce adesea oferă imagini precum cele de pe coasta Italiei, dar este o diversitate, tocmai bună pentru cei care nu caută doar plajă. Aici găsești istorie, plaje întinse, preparate gustoase, cetăți vechi și orășele protejate UNESCO. Datorită poziționării, este punctul ideal de plecare spre locuri precum Philippi, Drama, Xanthi, Thassos și chiar Halkidiki sau Salonic.

După ce treci prin Bulgaria, ale cărei drumuri nu excelează, te bucuri de libertatea drumului din Grecia, unde autostrada este protejată nu de unul, ci chiar de două garduri de protecție. Este, în cea mai mare parte, goală, așa că-ți poți vedea liniștit/ă de drum. Nu sunt gropi și, chiar și așa, mereu vei găsi lucrări pentru diferite extinderi sau pentru mentenanță. Chiar și orășelele mici au bulevarde principale cu două benzi pe sens și sunt despărțite de un fel de jardiniere. Nu sunt simple blocuri de beton, ci locuri în care au fost plantate flori, căci se pare că grecii pun accent și pe siguranță, și pe psihicul șoferilor.

Dar ceea ce vreau să vă transmit este ceva șocant pentru noi, probabil normal pentru ei. Mergând dinspre Kavala, prin Nea Peramos spre plaja Ammolofoi, cu Google Maps, vedem că suntem atenționați de un reprezentant de la drumuri că putem înainta încet. Citește continuarea aici

