Dan "Negru de supărare" după valul de scandaluri sexuale din ultimele zile: Suntem blegi! Statul nu e în stare să-și apere copiii!

"Suntem blegi în reacții! Violatori angajați prin școli și facultăți apar la știri și apoi li se pierde urma. Parlamentul a respins mereu proiectele de lege care cereau castrarea chimică a pedofililor așa cum se întâmplă în multe state americane sau țări europene. Să cerem din nou asta! O fac și eu, aici! Statul nu e în stare să-și apere copiii! În Belgia un pedofil era să scape nepedepsit și un milion de belgieni au ieșit în stradă într-un marș care rămas în istorie ca “Marche Blanche” (Marșul Alb) și care a reformat total poliția belgiană.

Noi suntem blegi! Și când statul nu e o stare să-și apere copiii va apărea un Drasius Kedys, cazul controversat al lituanianului a cărei fetiță de 6 ani a fost agresată. Tatăl și-a căutat dreptatea in tribunale dar pentru că nimeni nu l-a luat in seama, Drasius fost luptător in trupele speciale, și-a făcut singur dreptate si i-a executat pe toți cei implicați in molestarea fetiței lui. Pericolul e că orice țară care nu poate avea grijă de copiii ei va ajunge la Drasius Kedys! Ăsta e riscul când statul e fricos și noi blegi în reacții! Poate că Octavian Paler avea dreptate: “Păcatul nostru cel mai mare este că facem orice anormalitate să devină normalitate” - a scris Dan Negru pe profilul personal de Facebook.

Revoltat și după ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice

Printre cei care au reacționat la reinterpretarea Cinei celei de taină în stil LGBTQ la deschiderea Jocurilor Olimpice de la Paris a fost și omul de televiziune Dan Negru care a postat, în urmă cu două zile, un mesaj prin care și-a arătat indignarea:

„Despre tămbălăul parodiei Cinei de Taină de la J.O se vorbește prea mult. Asta era ținta: zgomotul. Disprețul față de religie e demult în Franța! La Revoluția Franceză o prostituată a fost pusă pe altarul Catedralei Notre Dame si proclamată Zeița Rațiunii. Cei care aveau atunci nume de sfinți au fost obligați să și le schimbe și duminica a fost desființată ca zi de odihnă. Scandalul de la deschiderea Jocurilor Olimpice nu e nimic nou. Franța e una din țările cu cei mai mulți atei din lume, cu religii batjocorite, oricare ar fi ele dar mai ales cu violență civilă ca niciunde în Europa.

Sau cum ar spune o epigramă de-a lor:

„De la mărire la decădere

Nu este decât un pas.

Până la mărire trece vreme,

Pân-la decădere, nici un ceas.”, a scris Dan Negru pe rețelele de socializare.

Cunoscut este deja faptul că scena amintită a provocat o avalanșă de reacții pe rețelele de socializare, în special din partea creștinilor care s-au simțit insultați. Aparent, secvența controversată din deschiderea Olimpiadei a fost inspirată de tabloul „Banchetul zeilor” al artistului Jan van Bijlert, realizat în mijlocul secolului XVII și găzduit de Muzeul din Dijon iar tabloul ilustrează nunta lui Pelaeus cu Thetis, avându-l pe Dionysos în centrul atenției.

