Dan Motreanu, clarificări după ce s-a spus ”pe surse” că a propus ieșirea PNL de la guvernare. ”În aceste condiții, să facă PSD cu UDMR Guvernul”

Dan Motreanu a lămurit pentru DCNews că afirmația ”era doar într-un context al discuțiilor”. Liberalul a precizat că le-a spus ”că acestea nu sunt negocieri”, criticând situația în care partidele condiționează Guvernul Ciolacu de anumite ministere.

”Le-am spus că acestea nu sunt negocieri: un partid să condiționeze (negocierile n.r.) de Transporturi și altul de Dezvoltare. În aceste condiții, mai bine PNL iese de la guvernare și să facă PSD cu UDMR Guvernul” a clarificat liberalul.

Cu alte cuvinte, PSD ține cu dinții de Transporturi - unde ministru este Sorin Grindeanu - iar UDMR de Dezvoltare. Mai mult, UDMR nu înţelege de ce nu poate continua să deţină Ministerul Dezvoltării, mai ales că nu este parte a acordului politic privind rotativa, semnat de PSD şi PNL, a declarat primarul municipiului Sfântul Gheorghe, Antal Arpad András.



"UDMR nu doreşte să părăsească coaliţia. Noi considerăm că miniştrii noştri sunt eficienţi. Nimeni nu le reproşează absolut nimic. Noi am solicitat respectarea acordului politic privind rotativa, acord politic din care noi nu facem parte, nu am fost parte la semnarea acestui acord politic privind rotativa. Am înţeles şi am şi susţinut reducerea numărului de ministere şi am fost de acord cu integrarea Ministerului Sportului într-un alt minister şi tocmai de aceea am fost foarte surprinşi de solicitarea PNL privind cedarea Ministerului Dezvoltării către PNL. În mandatul nostru MDLPA a devenit un minister funcţional, cu multiple programe de investiţii din fonduri naţionale şi europene şi la întrebarea de ce nu putem continua la acest minister, nu am primit niciun răspuns", a explicat reprezentantul UDMR.

