Dan Ciotoi, după operația de cancer: "Eram pregătit să îmi fac testamentul". Cum își împărțise averea

"Domnul doctor m-a operat bine de tot, am scăpat, nu mai am nimic. El a tăiat acea bucată de intestin, de 12 centimetri, unde se afla tumora, căci nu se extinsese boala, și a aruncat-o la coș. Cancerul e acum la coș, am scăpat de el definitiv. Am avut noroc de medici buni, cărora doresc să le mulțumesc că mi-au salvat viața”, a declarat Dan Ciotoi pentru Playtech Știri.

"Eram chiar pregătit să îmi fac testamentul"

”M-am gândit la moarte, în acea perioadă foarte grea, cu emoții, căci nu știam dacă voi scăpa. Eram chiar pregătit să îmi fac testamentul. O parte din avere i-o lăsam fiului, dar nu tot, iar restul mergea la nepoți și nepoate”, a mai spus artistul.

Primul diagnostic, greșit

"Eu, de fel, mănânc ciorbe. De aici începe povestea mea, ca să se înțeleagă mai bine. Am plecat într-un turneu, în Germania, și nu am mai mâncat ciorbe. Am mâncat mai multă mâncare solidă, ce găseam pe traseu. Am ajuns acasă, aveam niște crampe foarte puternice abdominale, semn că se întâmplă ceva. Nu am putut să merg imediat la medic, pentru că urmau alte patru concerte, în țară. După ce am terminat ultimul concert, care a avut loc în Brașov, era o zi de duminică...

Am un prieten doctor, din Sibiu, care are grijă de mine atunci când am nevoie și, când mi-a făcut control, mi-a spus că sunt suspect de obstrucție intestinală. Mi-a dat imediat trimitere în Sibiu, la un spital privat, doar că am zis că o să mă duc la Târgoviște că este mai aproape, dar nu știam că spitalul privat din Târgoviște nu era de urgență, era doar de control, iar când am venit eu, nu aveau să-mi facă un CT.

"M-au trimis acasă ca fiind sănătos"

Trebuia să fac un CT pentru că ăla se recomandă la boala asta. Am avut norocul să cunosc alt doctor și m-a trimis la spitalul județean, dar nu mi-au făcut control CT. Am stat trei - patru zile și mi-au spus că sunt bine. Acolo, m-au tratat de obstrucție intestinală, dar fără să-mi facă analizele care mi-au fost recomandate inițial. M-au trimis acasă ca fiind sănătos. Pe lângă asta, mi-au descoperit că am și diabet, dar a fost un diagnostic greșit.

Acolo, la spital, eram pe hrană lichidă și acasă mi-au zis să trec pe hrană solidă. După două zile, a început iar să mă doară, îmi era rău, noaptea nu am dormit deloc. Ulterior, am mers la un alt medic și m-am dus la un spital privat din Târgoviște și mi-au făcut CT-ul. Când au văzut rezultatul, m-au trimis de urgență la operație, în București. Mi-au spus că este grav. Practic, la ieșirea din spital, mi-au zis că sunt aproape sănătos și după aceea m-am trezit de urgență la operație”, a povestit Dan Ciotoi, în emisiunea lui Cătălin Măruță.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News