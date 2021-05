Dan Bittman a anunțat că se vaccinează împotriva Covid-19.

Dan Bittman a decis să se vaccineze împotriva coronavirusului. Artistul a făcut anunțul, în direct, la B1 TV, sâmbătă seară.

Amintim că solistul trupei Holograf s-a aflat în centrul unui uriaș scandal. Artistul a contestat vehement restricțiile și s-a declarat convins că situația epidemiei de COVID-19 nu este așa cum o prezintă autoritățile. Declarațiile sale au devenit virale în mediul online și au provocat numeroase reacții.

"Dacă atât de tare ne protejează masca de ce nu lași oamenii să vină la teatru cu măști, sau la concerte, să stea unul lângă altul, că nu-i nicio problemă. Stau oamenii în metrou…Trebuiau să fie zeci de mii de morți. Dacă noi ne luăm după statistici trebuia să fie aoleu și văleleu, nu aveau unde să îi mai bage. Cum se face, că aoleu nu mai avem locuri în ATI.

Am gura spurcată și îmi permit s-o spun și asta o să fac până o să închid ochii, de COVID. Să dea Dumnezeu să mor și eu de COVID. Chiar nu vreau să mai trăiesc în condiții de genul ăsta, pentru că sunt degradante si dezumanizante. Îmi spun părerea și am să mi-o spun cu tărie până la capăt. Nu se poate așa ceva, este prea mult", spusese Dan Bittman, la Gândul, la finalul anului trecut.

Maraton de vaccinare împotriva coronavirusului

Maratonul vaccinării anti-COVID care se desfăşoară la Sala Palatului şi Biblioteca Naţională din Bucureşti a început, vineri, de la ora 16,00, şi se desfăşoară până luni. La maraton participă aproximativ 1.200 de voluntari, dintre care 260 sunt medici, 300 - asistenţi medicali, 135 - rezidenţi şi peste 500 - studenţi.

România a înregistrat un nou record al persoanelor care s-au vaccinat în 24 de ore: 110.633 de români s-au vaccinat sâmbătă

Potrivit CNCAV, din totalul celor 110.633 de români vaccinați, 50.941 au primit prima doză, iar 59.629 a doua doză de vaccin.

92.553 de persoane au fost vaccinate cu serul produs de Pfizer, 10.511 cu cel produs de Moderna, 6.898 cu AstraZeneca și 671 cu Johnson&Johnson.

De la începutul campaniei de vaccinare au fost vaccinate 3.580.368 de persoane, din care 2.311.487 au primit ambele doze de vaccin.