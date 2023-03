Dan Adrian Drăgan trăiește visul multor români: Cum a decis să se mute în Thassos. ”Nu am fugit de România”/ VIDEO

”Am călătorit prima oară în Grecia în 2009, în Paralia Katerini, unde se ducea toată lumea atunci. Mi-a plăcut foarte mult. În 2010, am vizitat insula Thassos. În acel moment, mi-am dorit să mă pensionez în Thassos sau ultimele zile din viață să le petrec acolo, atât de impresionat am fost” a spus Dan Adrian Drăgan, în cadrul emisiunii ”Departe de România”, de la ȘtiriDiaspora și DCNews.

Deși a mai vizitat și alte insule din Grecia, Dan Adrian Drăgan a rămas la ”prima iubire”, mărturisind că l-a atras ceva la insula grecească: ”Acel loc mă chema. Din 2011, toate concediile pe care le-am făcut au fost în Thassos. Chiar dacă mai plecam și prin alte părți, trebuia să văd Thassos cel puțin o dată pe an. Cel mai mult am fost într-un an de patru ori. Am legat prietenii cu localnicii, am ajuns să cunosc foarte multe locuri de acolo, foarte multe restaurante, taverne, hoteluri, proprietari, astfel încât foarte mulți prieteni din anturaj mă întrebau unde să mâncăm, unde să mergem. Din 2014, am făcut o comunitate, împreună cu mai mulți iubitori ai insulei, dedicată turiștilor care vor să se informeze în legătură cu ce se întâmplă în Thassos”.

”Nu am vrut să scăpăm de România. Ne-am mutat pentru că ne-a plăcut”

Dan Adrian Drăgan mărturisește că i-a plăcut atât de mult Thassos, încât și-a propus să viziteze alte locuri din Grecia doar plecând de aici. Și visul i s-a împlinit în 2020, după cum povestește: ”A devenit un vis. Plec în concediu în alte zone din Grecia din Thassos, nu din România. Ne-am mutat în Thassos, eu și prietena mea, din februarie 2020, chiar înainte de pandemie. Am luat decizia în 2019, eram de o lună împreună și i-am zis că m-aș muta în Thassos. A zis: ”hai să vedem”. Am mers, după o lună de relație, în vacanța de Paști în Thassos, i-a plăcut, am mai mers o dată în iunie în concediu, i-a plăcut și a doua oară și în noiembrie 2019 deja am fost să căutăm chirie. Veneam după un an 2019 foarte bun turistic și am găsit greu pe cineva dispus să închirieze, într-o zonă turistică, tot anul. Am avut noroc, am avut prieteni care ne-au luat în gazdă, ne-au ajutat, ne-au oferit spațiu unde să stăm și în februarie ne-am mutat pentru că ne-a plăcut, am vrut, am mers către acel loc. Nici eu și nici ea nu am fugit de România, nu am vrut să scăpăm de România”.

