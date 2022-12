Dacia urcă în preferințele britanicilor. Cu cât au crescut vânzările

În noiembrie, Dacia a vândut 3.299 de vehicule pe piaţa britanică, în creştere cu 160,19% faţă de perioada similară din 2021, când a înmatriculat 1.241 de unităţi, potrivit Agerpres.



Avansul din noiembrie, după cinci luni de scăderi ale livrărilor, vine în urma creşterii vânzărilor de vehicule electrice, a apreciat SMMT.



În topul celor mai bine vândute modele în noiembrie se află Nissan Qashqai, Tesla Model Y, MINI, Ford Fiesta şi Vauxhall Corsa.



Vânzările de vehicule prietenoase cu mediul (EV) au continuat să crească, înmatriculările de maşini electrice alimentate cu baterii au urcat cu 34,2%, reprezentând mai mult de unul din cinci vehicule noi livrate în noiembrie. Din 2030, vânzările de maşini noi pe benzină şi motorină vor fi interzise în Marea Britanie.



"Deşi ne aşteptăm ca redresarea să continue în 2023, dificultăţile economice globale şi interne ar putea face ca piaţa să rămână sub nivelul de dinaintea pandemiei", a apreciat directorul general al SMMT, Mike Hawes.



Acesta a cerut autorităţilor măsuri urgente, inclusiv majorarea investiţiilor în infrastructura de reîncărcare a vehiculelor electrice, pentru a stimula cererea de maşini prietenoase cu mediul.



În primele 11 luni din acest an, vânzările de maşini noi în Marea Britanie au scăzut cu 10,7%, la 983.099 unităţi.



În perioada ianuarie-noiembrie 2022, Dacia a vândut 26.282 vehicule pe piaţa britanică, în creştere cu 66,07% faţă de perioada similară din 2021, când a înmatriculat 15.826 unităţi.



În topul celor mai bine vândute modele în primele 11 luni din acest an se află Nissan Qashqai, Vauxhall Corsa, Ford Puma, MINI şi Kia Sportage.



Marea Britanie rămâne a doua mare piaţă auto din Europa, în urma Germaniei, dar înaintea Franţei, Italiei şi Spaniei.

Citește și:

Renault şi Nissan ar putea anunţa restructurarea alianţei

Renault şi Nissan sunt aproape de finalizarea planului prin care luna viitoare vor anunţa la Londra un potenţial acord de restructurare a alianţei lor, deşi cei doi producători auto încă negociază condiţiile, au declarat pentru Reuters surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul.



Preşedintele Renault, Jean-Dominique Senard, a declarat marţi pentru Reuters că "este încrezător" că producătorul auto francez va ajunge la un acord cu partenerul său nipon Nissan privind viitorul alianţei lor.



Renault şi Nissan au un parteneriat din anul 1999, în care Renault deţine 43% dintre acţiunile Nissan, în timp ce Nissan controlează un pachet de 15% dintre acţiunile Renault, dar nu are drepturi de vot la grupul francez. Alianţa Renault - Nissan, extinsă în 2016 prin includerea Mitsubishi, a devenit unul dintre cei mai mari producători mondiali de automobile. Renault ar dori ca Nissan să investească în viitoarea sa divizie de vehicule electrice, în timp ce Nissan vrea ca Renault să îşi reducă participaţia pe care o deţine la constructorul nipon, de la 43% până la 15%.



Deşi încă nu s-a ajuns la un acord, Renault şi Nissan au schiţat planuri privind viitorul alianţei, unul dintre ele urmând să fie prezentat în 7 decembrie la Londra. În 5 decembrie este programată o întâlnire la Paris, la care vor participa directorii generali ai Renault, Nissan şi Mitsubishi.



Dacă va fi nevoie de mai mult timp pentru negocieri, şefii s-ar putea întâlni după o săptămână, iar după finalizarea discuţiilor un anunţ ar putea fi făcut la Londra, susţin sursele... Citește mai mult AICI.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News