"Dacă băiețelul meu vrea să poarte șosete roz, cui îi pasă?". Confesiunea unei mame: "Vrea să fie el însuși"

"Cu primul meu copil, fetița mea, erau atât de multe opțiuni de culori amuzante și de alegeri vestimentare. Se pare că hainele pentru fetițe sunt mai incluzive. Nu este vorba doar despre culori, ci și despre imprimeurile cu animale. Toate culorile și animalele par potrivite pentru fetițe. Nu ar trebui niciodată să ne gândim că i-am spune unei fetițe că albastrul este pentru băieți sau că nu poate purta un tricou cu un dinozaur. M-am bucurat de toate opțiunile, simțeam că fiica mea are posibilitatea să aibă ținute care să fie potrivite cu toate stările ei. De când am un băiat, alegerile vestimentare au devenit foarte limitate. Erau câteva opțiuni amuzante, dar majoritatea culorilor erau gri, albastru sau verde... Sincer, "hainele de băieți” pot fi foarte plictisitoare.”, spune femeia, potrivit qbebe.ro.

"Îi strălucesc ochii de bucurie"

"De obicei, acum 100 de ani, rozul era perceput drept o culoare pentru băieți, iar albastrul pentru fete. Rozul era legat de roșu și era asociat cu masculinul, în timp ce albastrul era considerat ca fiind feminin. În preajma celui de-al Doilea Război Mondial, lucrurile s-au inversat și de atunci au început să fie promovate în acest fel. S-a rămas asupra acestei idei pentru mult timp. Moda vine și trece atât de rapid, încât nu mai are sens să se pună atât de mult accent pe culori”, a mai spus aceasta.

În ceea ce îl privește pe fiul ei în vârstă de 2 ani, a precizat că acesta este cel mai fericit când poartă haine care au aparținut surorii sale mai mari, că adoră să o imite: "Ea este cea la care se uită, așa că, în momentele în care ea îi dă șosete roz și pijamale mov care nu îi mai vin, cine sunt eu să îi spun "nu"? De ce aș fi făcut asta? Doar pentru că nu erau culori "tradiționale” de băieți?...Tot ce este de la sora lui este considerat foarte special. Îi strălucesc ochii de bucurie când aceasta îi dă ceva și ea, la rândul ei, se bucură când realizează acest demers.”

"Ar trebui să aibă libertatea de a alege"

"Dacă vrea să poarte șosete roz, cui îi pasă? Are 2 ani. Nu cred că e mare lucru. Nu o să-i dau să poarte rochițe sau fustițe vechi, dar dacă este vorba despre pijamale sau despre tricouri simpatice, de ce să nu îi dau voie?... Nu îi pasă de extratereștrii aflați pe noua pereche de șosete, vrea doar să le poarte pe cele preferate. Trebuie să-ți alegi "bătăliile" cu un copil de 2 ani, iar culoarea șosetelor nu este o "bătălie" care să merite... Pur și simplu nu are sens. I-am cumpărat un set de șosete de mai multe culori, astfel încât să poată alege ceea ce își dorește și să aibă mai multe opțiuni. Ar trebui să îmi fac griji în privința culorilor pe care le alege? Nu. Sau că îmi spune că rozul este culoarea sa preferată? Nu. Uneori este mov sau verde... Ar trebui să aibă libertatea de a alege ceea ce îi place...Are propria sa personalitate și îmi place faptul că vrea să fie el însuși, fără ca preferințele societății să-i stea în cale. Vreau să știe că are la fel de multe opțiuni precum are și sora lui”, a conchis mama băiețelului.