D`Economics News, cu Alex Vlădescu, la DCNewsTV. Invitații zilei: Traian Bădulescu, Cosmin Vasile și Mădălin Măncilă

17 martie 2023

PLANURI DE VACANȚĂ. BUGET & DESTINAȚII.

Ce oferte au agențiile de turism pentru Paște? De la ce prețuri pornesc, ce oferă? Ce destinații sunt cele mai căutate pentru vacanța de Paște? Ce rezervări există deja? Dar pentru vacanța de vară? Care sunt cele mai căutate destinații, la ce prețuri și ce facilități oferă cele mai multe oferte scoase pe piață? Când e bine să ne facem rezervarea pentru vacanța de vară? Ce buget ar trebui să avem? De unde cumpărăm vacanța de vară? Mergem fizic la sediul unei agenții, luăm de pe booking sau căutăm cazare la fața locului? Cum e mai ieftin? Dar mai sigur? Cu ce prețuri ne întâmpină litoralul românesc?

INVITAȚI:

- COSMIN VASILE, manager agenție de turism

-TRAIAN BĂDULESCU, consultant în turism

POVESTE DE SUCCES

Cu o experiență de aproape două decenii în industria de turism din România, Mădălin Măncilă este astăzi unul dintre cei mai bogați antreprenori din România. De-a lungul vremii a dezvoltat mai multe branduri ale agențiilor de turism din țara noastră, a fost inclus pentru trei ani consecutivi ( 2014, 2015 și 2016 ) în Topul Directorilor de Marketing din România alcătuit de Revista Biz. Recent, în pandemie, în plină criză, a dezvoltat o pensiune în celebra stațiune Fundata de la zero. Iar cifra de afaceri a unității de cazare este astăzi uriașă. Cum a devenit milionar? De unde a pornit, cum a început? Câți bani a avut la început? Ce l-a motivat să lupte în viață? Ce afaceri are azi și cine l-a sprijinit? Ce sfaturi i-ar da unui tânăr aflat la început de drum? Dacă ar fi să o ia de la zero, ce afacere și-ar deschide azi și în ce domeniu?

INVITAT:

-MĂDĂLIN MĂNCILĂ, antreprenor

