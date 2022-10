Curiozitate: Cine a inventat cartofii prăjiți

Cât de mult ne place istoria fictivă... parcă am fost și noi acolo în 1853 și l-am găsit în fața noastră, acel client al Moon Lake Lodge din New York care a trimis înapoi de trei ori o farfurie cu cartofi prăjiți pentru că era nemulțumit de gătit.

Ne putem imagina, bucătarul George Crum care din răzbunare a tăiat cartofii în felii foarte subțiri, astfel încât să fie atât de crocanți încât să nu poată fi mâncați cu furculița. Povestea, ne mai spune că Crum le-a asezonat cu multă sare (mai multă răzbunare?), și că clientul le-a apreciat totuși. Cartofii prăjiți au făcut astfel celebrul restaurant; așa că, într-o zi, George Crum și-a deschis un restaurant al său și i-a făcut cadou o farfurie cu chipsuri.

În realitate, lucrurile stau puțin diferit. Și Wikipedia confirmă că istoria cartofilor prăjiți este încă subiectul unor dispute între belgieni și francezi, potrivit Il Forchetiere.

Belgienii fac referire la un manuscris din 1781, care spune că valonilor le plăcea să prăjească peștișori mici din râul Meuse. Deoarece Meuse îngheța iarna, făcând pescuitul imposibil, locuitorii înlocuiau mâncarea cu cartofi de peste la fel și tăiați în formă de pește mic.

Conform francezilor, cartofii prăjiți au fost inventați la Paris în 1789, în timpul Revoluției Franceze, în urma unei campanii a lui Antoine Parmentier de promovare a cartofilor în Franța.

Se pare că prima lucrare care menționează cu certitudine cartofii prăjiți ca rețetă (și nu ca obicei sau auzite...) datează din 1822 cu volumul Oracolul lui Cook de William Kitchiner, care conținea o rețetă ad-hoc, reînviată apoi 10 ani mai tarziu in SUA unde se vorbeste de ”chips” de cartofi prajiti. NKM Lee, The Cook's Own Book din 1832 are și o rețetă foarte asemănătoare cu cea a lui Kitchiner.

Deloc surprinzător, în 1891, New York Tribune a publicat un articol în Crum's: The Famous Eating House on Saratoga Lake, dar fără a menționa nimic despre cine a inventat cartofii prăjiți.

În orice caz, Crum - al cărui nume real era Speck- a ajutat la popularizarea cartofilor prăjiți, mai întâi ca bucătar la Moon's și apoi în restaurantul său. Cary Moon, proprietarul Moon's Lake House, a mers mai târziu să ceară recunoașterea invenției și a început să producă în masă chipsurile, servite mai întâi în conuri de hârtie, apoi ambalate în cutii.

